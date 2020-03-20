«Это не фамилия, а должность»: Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» дал ответ на шутку Максима Галкина в свой адрес. Журналист Андрей Ванденко в разговоре с главой государства о сроках нахождения у власти вспомнил шутку Максима Галкина, пишет Topnews.
Как Максим Галкин шутит, Путин - это не фамилия, а должность,
- заметил собеседник президента.
Напомним, что Галкин на одном из своих выступлений сказал, что Путин — это уже не фамилия, а должность.
Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы,
- ответил Владимир Владимирович.