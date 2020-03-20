У ведьмы Мэрилин Керро появился преследователь: «Я боюсь за свою жизнь и здоровье!»

Началось все с того, что мужчина попросил помощи у ясновидящей. А в следующем сообщении он уже требует, чтобы она прекратила его преследовать. «****, прекрати меня преследовать, иначе я сожгу твой магазин». Муж Мэрилин также получил сообщения, в которых Керро обвиняется этим человеком и педофилии и преследовании.

Сначала было даже смешно, у како-то человека что-то куда-то поехало. А потом ситуация ухудшилась и поступили реальные угрозы. От угроз до действий - один шаг. И этот шаг уже сделан. Больной человек не понимает, что он творит.

Этого мужчину уже видели в магазине Мэрилин Керро в Раквере, где работает подруга ведьмы. Девушка тоже боится, ведь в один день, когда она находилась на работе, кто-то разбил окно. Через пару дней это повторилось, но уже в ночное время. К сожалению, на месте нет камер, которые зафиксировали бы случаи.

Я могу рассказать свое видение, но полиции нужны доказательства.

Сейчас Мэрилин злится, а еще она напугана.

Я не чувствую себя здесь [в Раквере] безопасно с двумя детьми. Если этот человек психически болен тогда его место не на фоне городского пейзажа в окружении других людей, раз он опасен. А что если он нападет на меня на улице?

Кстати, Керро уже пообщалась с членами семьи этого человека, но они только разводят руками: они в курсе ситуации, но ничего не могут поделать, потому что он отказывается идти к врачу.