Чем занятся на карантине: Настя Каменских в прямом эфире споет для подписчиков

Сейчас очень важно быть оптимистом и настроиться на позитивную волну, важно сохранять спокойствие и быть осознанным. Если у вас с этим сложности, настроиться поможет музыка. Я решила сделать эту пятницу особенной для всех, кто остается дома, и подарить вам хорошее настроение и свои песни,