Пт, 20.03.2020
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Чем занятся на карантине: Настя Каменских в прямом эфире споет для подписчиков

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Мировая тенденция радовать поклонников на карантине онлайн-концертами набирает обороты, и Настя Каменских вдохновляет и мотивирует свою аудиторию не падать духом и наполняться позитивом, пишет Сегодня.

Артистка уже провела персональную открытую тренировку в Instagram и теперь решила подарить хорошее пятничное настроение, подготовив музыкальный сюрприз.

Сейчас очень важно быть оптимистом и настроиться на позитивную волну, важно сохранять спокойствие и быть осознанным. Если у вас с этим сложности, настроиться поможет музыка. Я решила сделать эту пятницу особенной для всех, кто остается дома, и подарить вам хорошее настроение и свои песни,

– отметила Настя Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Музыкальный эфир состоится впятницу, 20 марта, в 19:00. В живом исполнении прозвучат треки в специальной музыкальной обработке.

К мероприятию обязательно подготовьте чашку ароматного чая, а может и бокал вина, уютный плед и хорошее настроение,

– добавила артистка.

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