Чем занятся на карантине: Настя Каменских в прямом эфире споет для подписчиков

Мировая тенденция радовать поклонников на карантине онлайн-концертами набирает обороты, и Настя Каменских вдохновляет и мотивирует свою аудиторию не падать духом и наполняться позитивом, пишет Сегодня.
Артистка уже провела персональную открытую тренировку в Instagram и теперь решила подарить хорошее пятничное настроение, подготовив музыкальный сюрприз.
Сейчас очень важно быть оптимистом и настроиться на позитивную волну, важно сохранять спокойствие и быть осознанным. Если у вас с этим сложности, настроиться поможет музыка. Я решила сделать эту пятницу особенной для всех, кто остается дома, и подарить вам хорошее настроение и свои песни,
– отметила Настя Каменских.
Музыкальный эфир состоится впятницу, 20 марта, в 19:00. В живом исполнении прозвучат треки в специальной музыкальной обработке.
К мероприятию обязательно подготовьте чашку ароматного чая, а может и бокал вина, уютный плед и хорошее настроение,
– добавила артистка.