Елизавета II ушла на карантин: официальное заявление королевы

Сегодня мы с Филиппом прибыли в Виндзор. Мы знаем, что многие люди и семьи по всему Соединенному Королевству и по всему миру находятся в состоянии большой тревоги и неопределенности. Нам всем советуют скорректировать образ жизни для общего блага народов, частью которых мы являемся, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых групп (королева в этом году отметит 94-летие, а, как известно, пожилые люди – в группе риска заражения коронавирусом. – Ред.),