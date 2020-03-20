Елена Малышева сравнила коронавирус с обычной сезонной инфекцией

Отметим, что на данный момент больные коронавирусом обнаружены в 166 странах мира. Всего число заразившихся перевалило за двести тысяч человек. При этом число погибших стремительно приближается к отметке в девять тысяч.

В связи со вспышкой опасной инфекции отменены многие спортивные и культурные мероприятия. Сдвинуты сроки проведения многих кино- и театральных фестивалей. А вот в Китае, где первые зараженные были обнаружены еще в конце 2019 года, вспышка пошла на убыль. Количество зараженных за последние дни резко уменьшилось. Власти пообещали в апреле даже открыть в стране все кинотеатры.