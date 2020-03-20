Пт, 20.03.2020
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Елена Малышева сравнила коронавирус с обычной сезонной инфекцией

Елена Малышева

ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева в эфире своей программы призвала людей не поддаваться панике из-за вспышки коронавируса по всему миру, пишет Телепрограмма.

Необходимо соблюдать спокойствие. Коронавирус по финалу будет обычной сезонной инфекцией,

- сказала Малышева.

Отметим, что на данный момент больные коронавирусом обнаружены в 166 странах мира. Всего число заразившихся перевалило за двести тысяч человек. При этом число погибших стремительно приближается к отметке в девять тысяч.

В связи со вспышкой опасной инфекции отменены многие спортивные и культурные мероприятия. Сдвинуты сроки проведения многих кино- и театральных фестивалей. А вот в Китае, где первые зараженные были обнаружены еще в конце 2019 года, вспышка пошла на убыль. Количество зараженных за последние дни резко уменьшилось. Власти пообещали в апреле даже открыть в стране все кинотеатры.

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