ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ! ⟩ «Британская Кардашьян» в бикини-ниточках позирует на фоне райского пейзажа

Она вышла любоваться переливающейся гладью воды в бикини-ниточках. Откровенный купальник подчеркнул все изгибы тела девушки и акцентировал внимание на самых выдающихся местах. Поскольку фотограф запечатлел Деми Роуз со спины, взгляды фанатов были, прежде всего, прикованы к ее «аппетитным» ягодицам.