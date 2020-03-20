Пт, 20.03.2020
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ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ! ⟩ «Британская Кардашьян» в бикини-ниточках позирует на фоне райского пейзажа

Деми Роуз

ФОТО: KGC-29 / Claytons/GoffPhotos.com

Модель и блогер Деми Роуз, прославившаяся на просторах сети как «британская Кардашьян», взволновала подписчиков в Instagram новым «горячим» снимком. Звезда соцсетей сделала обворожительную фотографию возле моря под лучами рассветного солнца, пишет Пятый канал.

Она вышла любоваться переливающейся гладью воды в бикини-ниточках. Откровенный купальник подчеркнул все изгибы тела девушки и акцентировал внимание на самых выдающихся местах. Поскольку фотограф запечатлел Деми Роуз со спины, взгляды фанатов были, прежде всего, прикованы к ее «аппетитным» ягодицам.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Пользователи не могли устоять перед красотой светской львицы и признались, что считают ее фигуру вершиной совершенства.

Морская королева!

Какая вы потрясающая!

Невероятная!

— писали юзеры.

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