ОТВЕЧАЕТ ВРАЧ ⟩ Эстонский политик спросил, почему нужно срочно закрывать место, где был хоть один зараженный

Из-за чрезвычайного положения, вызванного коронавирусом, люди должны соблюдать более строгие гигиенические требования и оставаться дома. Эстонский журналист и политик Калле Муули на своей странице в Facebook задал два важных вопроса, на которые ответила известный семейный врач Кармен Йоллер.
Я не специалист в медицине и, возможно, не очень разбираюсь в том, что происходит сейчас. Может быть, какой-нибудь врач или другой мудрый человек сможет ответить на несколько простых вопросов, которые у меня есть.
1. Я страдал от десятков простудных заболеваний в моей жизни, среди которых, вероятно, были вирусы на подобии коронавируса. Обычно бывает, что когда я чувствую себя немного больным, я немедленно остаюсь дома, чтобы не заразить других, ложусь в постель и жду, пока болезнь пройдет. Я никогда не вызывал врача из-за простуды, кашля или лихорадки, и не сдавал никаких анализов. Вот почему я никогда не знал или не хотел знать название этого вируса и болезни. Зачем мне это знать, если я все равно могу это преодолеть? Если вам нужен врач и какое-то специальное лечение, вам действительно может потребоваться более точный диагноз. Но у меня всегда было достаточно чеснока и витамина С, и иногда принимал Сoldrex. Мой вопрос: почему я должен внезапно вызвать скорую помощь, если появляется кашель или ринит, сделать анализы и точно узнать, какой вирус меня беспокоит?
2. На протяжении всей нашей жизни мы организовали свою деятельность таким образом, чтобы, когда работник заболевает, он или она не приходят на работу, а другие здоровые работники на работу ходят, учреждение продолжает работать. В нашем климате в течение трех сезонов из четерех в каждом крупном офисе у какого-то работника обязательно будет насморк и небольшая боль в горле. Работник идет домой, лечится и через некоторое время возвращается на работу. Почему мы сейчас закрываем все учреждения, где болеет хотя бы один человек? Я понимаю, что нет вакцины против коронавируса, но большинство людей не вакцинированы против гриппа. Я понимаю, что смертность от коронавируса, особенно среди пожилых людей, несколько выше, чем смертность от гриппа, но у нас по-прежнему в среднем по крайней мере один человек в неделю и десятки тысяч людей ежегодно заражаются. Почему же тогда мы вообще не боимся гриппа, а настолько боимся коронавируса, что даже готовы умереть от страха? Может быть, мы должны просто научиться жить с этим новым вирусом так же, как мы научились жить с гриппом и другими вирусами?»
На поставленные в посте вопросы отвечает доктор Кармен Йоллер:
«Витамин С и чеснок не помогают побороть ни один серьезный вирус. Оба имеют тенденцию вызывать диарею в высоких дозах, последний, по крайней мере, вкусный и, согласно некоторым исследованиям, обладает «охлаждающим» эффектом при постоянном применении.
Грипп - серьезная болезнь. Каждый год в Эстонии от гриппа умирает 50-100 человек, максимальное число - 147. В этом году 11 человек, один из которых - ребенок. Вам обязательно нужно сделать прививку от гриппа - даже просто для того, чтобы защитить других, если у вас достаточно сильная сопротивляемость вирусам. Я очень удивляюсь людям, которые боятся коронавируса, но не были привиты от гриппа. И когда я многих спрашиваю, почему - они замолкают.
Два вируса похожи (но не идентичны) с точки зрения картины болезни и ее протекания, но коронавирус, вероятно, в десять раз более смертелен. Возможно, потому что мы не знаем, сколько на самом деле людей заражено - пациенты с легкими формами не обращаются к врачам. Это потребует массового тестирования, которого многие жаждут, но в данный момент оно потребляет практически несуществующие ресурсы - работу медицинского персонала и защитное снаряжение. Реагенты для тестирования также заканчиваются в мире. Я не говорю уже о деньгах.
Скоро скорая помощь перестанет тестировать людей, эту задачу передадут другим.
На данный момент изоляция необходима, потому что наш организм не распознает вирус. Вакцина может быть разработана только через год или около того. Поэтому эта болезнь так опасна для некоторых людей. Если вирус сохранится, мы к этому привыкнем, иммунная система научится бороться, вакцина будет разработана. Через несколько лет будет спокойнее. Вы знаете, почему погибла цивилизация инков? Потому что европейцы принесли им оспу, которой раньше не было среди инков. Оспа, конечно, во много раз более заразна, чем коронавирус, и гораздо более серьезна. Благодаря вакцинации в мире больше нет оспы.
Если бы люди были здравомыслящими и слушали экспертов - и не только в случае с коронавирусом - тогда нам не требовалось бы чрезвычайного положения или других санкций. В частности, теперь мы должны защитить пожилых людей, для которых вирус во много раз более опасен.
На данный момент чрезвычайное положение было единственным правильным решением именно из-за глобальной паники среди людей, но что будет дальше? Пандемия может длиться месяцами. Чрезвычайное положение не может длиться так долго. Если мы завершим его сейчас, в мае, и все пойдут на учебу, то может начнется настоящая вспышка?
Каждый день благодарю небеса за то, что это просто коронавирус. Если уровень вакцинации наших детей будет падать, а корь снова появится... не хочу об этом думать. Узнайте, что произошло на Мадагаскаре и в Самоа в последние годы».