ОТВЕЧАЕТ ВРАЧ ⟩ Эстонский политик спросил, почему нужно срочно закрывать место, где был хоть один зараженный

2. На протяжении всей нашей жизни мы организовали свою деятельность таким образом, чтобы, когда работник заболевает, он или она не приходят на работу, а другие здоровые работники на работу ходят, учреждение продолжает работать. В нашем климате в течение трех сезонов из четерех в каждом крупном офисе у какого-то работника обязательно будет насморк и небольшая боль в горле. Работник идет домой, лечится и через некоторое время возвращается на работу. Почему мы сейчас закрываем все учреждения, где болеет хотя бы один человек? Я понимаю, что нет вакцины против коронавируса, но большинство людей не вакцинированы против гриппа. Я понимаю, что смертность от коронавируса, особенно среди пожилых людей, несколько выше, чем смертность от гриппа, но у нас по-прежнему в среднем по крайней мере один человек в неделю и десятки тысяч людей ежегодно заражаются. Почему же тогда мы вообще не боимся гриппа, а настолько боимся коронавируса, что даже готовы умереть от страха? Может быть, мы должны просто научиться жить с этим новым вирусом так же, как мы научились жить с гриппом и другими вирусами?»