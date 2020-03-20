ГОРОСКОП НА 20 МАРТА ⟩ К советам Львов сегодня лучше прислушаться, а Тельцы наконец-то добьются своего

Утро. Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Отмечается некоторое снижение деловой активности, что может стать причиной профессиональных проблем. Переговоры затягиваются, откладывается решение важных вопросов. Однако впадать в панику нет причин. Наступил благоприятный момент для того, чтобы задуматься о будущем, начать строить долгосрочные планы. Идеи, появившиеся сегодня, будут реализованы несколько позже, поскольку потребуют упорной работы.

Посещение светских мероприятий лучше отложить, не пойдут на пользу и значительные физические нагрузки. Звезды советуют отдать предпочтение спокойному отдыху, ограничиться общением с самыми близкими членами семьи. Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений весьма велико, однако необдуманные поступки могут иметь неприятные последствия.

Овен на завтра

Не слишком многообещающий, но очень приятный день, который подходит и для работы, и для отдыха. Жизненный тонус Овнов весьма высок, что позволит и в работе добиться успехов, и свободное время провести с удовольствием. Появляется возможность улучшить свое финансовое положение, перед юными представителями знака откроются заманчивые профессиональные перспективы.

Удачный день для романтических свиданий, общения с любимым человеком. На отдыхе и в поездках можно завязать приятные знакомства. Атмосфера искренности и взаимного доверия, царящая в семье, позволит забыть о разногласиях и спорах с родственниками.

Телец на завтра

Прекрасный день для работы. Можно добиться поставленных целей, реализовать давние планы, подняться на новый профессиональный уровень. Некоторых представителей знака ждет повышение по службе. Хорошо сложатся поездки и командировки, деловые переговоры дадут удовлетворительный результат. Возможно получение предложений о сотрудничестве от влиятельных людей или крупных компании.

Проблемы в личной жизни будут быстро решены благодаря свойственным вам изобретательности и целеустремленности. Прямая дорога к цели не всегда оказывается самой короткой, но необходимость пользоваться окольными путями вас едва ли напугает. Жизненный потенциал высок.

Близнецы на завтра

Осторожнее с финансами: капиталовложения, которые кажутся вам сегодня выгодными и разумными, на самом деле весьма сомнительны. Не стоит торопиться и с решением профессиональных вопросов. В выигрыше останутся те, кто готов выслушать точку зрения окружающих и принять во внимание советы знающих людей. Возможны значительные успехи у тех, чья работа связана с разъездами и общением.

Порадуют встречи с друзьями, посещение разнообразных развлекательных мероприятий создаст благоприятные возможности для многообещающих знакомств. Положитесь на свою интуицию: она подскажет, какие шаги следует предпринять, чтобы изменить к лучшему романтические отношения.

Рак на завтра

Поездки могут сложиться не совсем так, как вы ожидали, в остальном же день обещает быть весьма удачным. Работы будет много, разнообразные и интересные дела заставят изменить свои планы, но переживать по этому поводу не придется. Однако следует помнить, что слишком большие нагрузки могут стать причиной переутомления и недомогания. Старайтесь придерживаться разумного графика и не забывайте об отдыхе.

Неспешные прогулки по живописным местам, а также посещение музеев и картинных галерей подарят вам немало интересных идей. Не спешите вносить значительные перемены в личную жизнь: сегодня вы можете позволить себе плыть по течению, не принимая близко к сердцу мелкие неприятности.

Лев на завтра

Жизненный потенциал Львов очень высок, поэтому представители этого знака смогут многое успеть, да и хорошее настроение не изменит им в течение всего дня. Решение профессиональных задач даст возможность блеснуть деловыми качествами и проявить незаурядный творческий потенциал, а появившиеся идеи позволят найти новых партнеров и влиятельных покровителей. Вам дается легко то, с чем не всегда могут справиться другие; не отказывайте коллегам в помощи, ваши советы и опыт будут очень кстати.

В личной жизни складывается благоприятная ситуация, вы можете довериться собственной интуиции. Поводов для ссоры с любимым человеком не возникнет, да и с членами семьи вы поладите без труда. Общение с друзьями будет приятным, если вы не откажетесь выступить инициатором общих развлечений.

Дева на завтра

Избегайте неоправданного риска, даже если соблазн будет весьма силен. Сегодня вы готовы многое поставить на карту, однако результаты вряд ли оправдают ожидания. А вот спокойная работа в соответствии с ранее составленным планом принесет достойные плоды. Прекрасный день для переговоров с проверенными деловыми партнерами, внесения уточнений в ранее заключенные соглашения.

Жизненный тонус высок, серьезных проблем со здоровьем не возникнет, если вы не станете слишком увлекаться спиртными напитками и утомительными развлечениями. В личных отношениях чрезвычайно полезными будут верность традициям и способность прислушаться к доводам здравого смысла. Не идите на поводу у эмоций: есть опасность угодить в расставленную недоброжелателями ловушку.

Весы на завтра

Существуют определенные проблемы, однако немедленного решения они не требуют, а потому и вас особенно не беспокоят. Это день философского отношения к жизни, спокойного принятия всего происходящего. В атмосфере всеобщей спешки и суеты вы станете своеобразным оплотом надежности, мудрости и благоразумия. И в личных, и в деловых отношениях именно вами придется принимать судьбоносные решения; не пугайтесь груза ответственности – он не окажется слишком тяжелым.

Неплохой день для активного отдыха, общения с друзьями, разнообразных встреч в неформальной обстановке. Вы будете находиться в центре внимания, и наверняка сможете завязать интересные знакомства, если захотите этого. Однако не заставляйте любимого человека ревновать – это никому не пойдет на пользу.

Скорпион на завтра

Стабильность и предсказуемость навевают скуку, а потому Скорпионы могут решиться на опрометчивые поступки, а то и вовсе наделать глупостей. Ваши идеи, которые кажутся очень удачными и перспективными, вызовут недоумение у коллег и близких людей. Прежде, чем приступать к реализации замыслов, постарайтесь проанализировать чужие ошибки, иначе придется учиться на собственных, а это не всегда приятно.

Дружелюбие и оптимизм сделают вас желанным членом любой компании, однако для начала близких отношений это не самый подходящий день. Вы легко увлекаетесь и рискуете оказаться жертвой ловкого манипулятора, если не прислушаетесь вовремя к советам надежных друзей.

Стрелец на завтра

День не лишен неприятных моментов, однако Стрельцы смогут преодолеть все преграды, которые возникнут на их пути. Важно не придавать большого значения мелочам: именно умение отделить главное от второстепенного сегодня будет вам особенно полезно. Проблемы профессионального характера возникнут у тех, кто привык рассчитывать на помощь со стороны. Не исключены финансовые сложности, возможны непредвиденные расходы.

Разногласия с любимым человеком будут весьма серьезными, и дело может дойти до конфликта, если вы не пойдете на уступки. Стоит отказаться от активного участия в светской жизни и утомительных занятий спортом: вам будет полезен спокойный отдых.

Козерог на завтра

Не исключены трудности как в работе, так и в личной жизни. Постарайтесь как можно раньше определить наиболее важные цели и не размениваться по мелочам. Общение с коллегами стоит свести к минимуму: пустые разговоры будут мешать вам сосредоточиться, а обсуждение третьих лиц и вовсе может привести к неприятным последствиям. Сотрудничество с проверенными партнерами принесет достойные плоды, однако вам придется взять на себя большую часть работы.

Непросто достичь взаимопонимания с близкими людьми, однако в ваших силах не доводить дело до серьезных конфликтов. Дружелюбие, оптимизм и искренняя забота об окружающих значительно облегчат выполнение миротворческой миссии.

Водолей на завтра

Влияние негативных тенденций сосредоточено на сфере романтических отношений, и именно в этой области сосредоточены самые значительные проблемы. Постарайтесь не форсировать события; сейчас не время проявлять инициативу или принимать жизненно важные решения. Дамам стоит больше доверять своему избраннику, мужчинам – прислушаться к мнению любимой.

В остальном же день благоприятен и удачен. Легко дается решение профессиональных проблем, появляется возможность повысить квалификацию, получить полезные знания. Можно найти новых деловых партнеров, вероятно получение заманчивых предложений, касающихся смены работы.

Рыбы на завтра

Несмотря на некоторые трудности, Рыбам удастся сохранить хорошее настроение и присутствие духа. Проблемы решатся довольно быстро, потому что вам удастся найти неутомимых и влиятельных союзников, а вскоре появятся и новые возможности для профессионального роста и увеличения доходов.