Чт, 19.03.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Кассиры Maxima теперь обслуживают через стекло

Maxima XXX Haabersti

ФОТО: limon.ee

Как сообщалось ранее, в течение этой недели будут установлены защитные перегородки на всех кассах, а все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с клиентами, будут обеспечены защитными масками.

Сегодня защитные перегородки были установлены в магазине Maxima XXX Haabersti.

«Защитные перегородки, персональные дезинфицирующие средства и защитные маски для лица, а также разметки на полу для определения рекомендованной дистанции – все эти меры позволяют значительно снизить вероятность распространения вирусной инфекции», - пояснил важность предпринимаемых мер Эдвинас Волкас, генеральный директор MAXIMA Eesti. «Безопасность наших сотрудников и клиентов важна для нас. Время работы магазинов было сокращено по понятной причине, чтобы оптимизировать рабочие смены и снизить количество контактов», - добавил он.

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