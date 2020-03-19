ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Кассиры Maxima теперь обслуживают через стекло

Как сообщалось ранее, в течение этой недели будут установлены защитные перегородки на всех кассах, а все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с клиентами, будут обеспечены защитными масками.
Сегодня защитные перегородки были установлены в магазине Maxima XXX Haabersti.
«Защитные перегородки, персональные дезинфицирующие средства и защитные маски для лица, а также разметки на полу для определения рекомендованной дистанции – все эти меры позволяют значительно снизить вероятность распространения вирусной инфекции», - пояснил важность предпринимаемых мер Эдвинас Волкас, генеральный директор MAXIMA Eesti. «Безопасность наших сотрудников и клиентов важна для нас. Время работы магазинов было сокращено по понятной причине, чтобы оптимизировать рабочие смены и снизить количество контактов», - добавил он.