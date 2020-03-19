Алексей Панин не может улететь с Маврикия из-за дебоша

Панин дважды пытался улететь в Москву с помощью авиакомпании Air France. Причина, почему у него это не получилось сделать в первый раз, не оглашается. После ему согласились вновь выдать билет, предварительно взяв при этом обещание, что актер не будет устраивать скандал.

Однако Алексей не сдержал обещания и устроил дебош, едва очутившись на борту самолета. Из-за этого артиста сняли с рейса, после чего компания категорически отказалась оформлять билет вновь. В результате Панин застрял на Маврикии, его могут эвакуировать в связи с распространяющимся коронавирусом.

Ранее СМИ сообщали, что Алексей отправился на отдых, несмотря на угрозу предстоящего после возвращения двухнедельного карантина. Как и следовало ожидать, после прибытия на Маврикий актер весело проводил время в свойственной ему эксцентричной манере. Сперва он сделал фото в обнаженном виде, а после в красном женском бикини.