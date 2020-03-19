ВИДЕО ⟩ Feduk восстанавливается после серьезной операции

Российский музыкант Feduk оказался на больничной койке — он восстанавливается после серьезной операции. Об этом исполнитель рассказал в своем Instagram-аккаунте. Безрадостную новость о госпитализации певец сопроводил в противовес уморительным видео, на котором станцевал под зажигательный трек.

«Всякое бывает, я жив и почти здоров. Передвигаюсь с трудом, буду восстанавливаться и работать! Хорошо, что у меня уже давно было записано несколько мясных трэков», — написал звезда в микроблоге.

Feduk рассказал, что попал в больницу из-за старой «детской болячки», которая не беспокоила его около двадцати лет. Сначала врачи решили, что это аппендицит, однако выяснилось, что все гораздо серьезнее. Певца прооперировали неделю назад.

Несмотря на сложный жизненный период, Feduk не унывает и старается относиться ко всему происходящему с юмором.