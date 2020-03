ВИДЕО ⟩ Feduk восстанавливается после серьезной операции

View this post on Instagram

ну что мне скрывать -не мылся неделю -делаю лфк -планирую запустить свою линию пижам для больничного флекса прооперировали неделю назад, думали аппендицит, а оказалась серьёзная старая «болячка» из детства, которая не беспокоила лет 20. Но всякое бывает, я жив и почти здоров. Передвигаюсь с трудом, буду восстанавливаться и работать! Хорошо, что у меня уже давно было записано несколько мясных трэков, так, что никто не в проёбе! Всех обнял и спасибо за поддержку!