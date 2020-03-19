ПРОПАВШИЕ КОРОНЫ! ⟩ Новая песня для «Евровидения» от Эстонии готова

Фанат «Евровидения» Shir-El, в прошлые годы делавший пародии на другие песни, в связи с корона-кризисом придумал оригинальную версию итальянской «Вероны».

Койт Тооме и Лаура Пылдвере исполнили песню про Верону в 2017 году, сейчас там слово Верона заменили на Корона. Также в композиции рассуждают о том, кто стал причиной коронавируса - летучие мыши, кошки или собаки.

Вчера Европейский вещательный союз сообщил, что «Евровидение» отменяется и что оно пройдет через год снова в Роттердаме. Генеральный продюсер эстонского отбора Eesti Laul Томи Рахула сказал, что Уку Сувисте в следующем году пропустят в полуфинал, но если он не выиграет, то на конкурс не поедет.

Это значит, что Эстонии нужна новая песня для конкурса. «Не нужно хлопать глазами, у нас уже есть свежий еврохит», - сказал Shir-El. Но на самом деле не получится этого артистка отправить, поскольку мелодия это далеко не свежая.