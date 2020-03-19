ФОТО ⟩ Защитные маски: от кокоса до презерватива. Как коронавирус вдохновляет людей на креатив

Пожалуй, начнем мы с менее безобидного, а потом уже перейдем к наиболее странным идеям.

Защитные маски – самый модный аксессуар этой весны. Как вам такая версия?

Цветы от Chanel на маске хорошо позволяют облагородить аксессуар, по мнению Яны Рудковской.

А вот, кстати, французский бренд Marine Serre на Неделе моды в Париже выпустил на подиум моделей в необычных масках.

Теперь пожестче.

Маска с картошечкой из McDonald’s. Па-пара-па-па-пам!

Защищаться от болезни надо модно – решил итальянский бренд и изобрел норковую маску с пухлыми губами. Наверное, специально для любительниц Instagram.

Но все-таки нет ничего лучше масок эко-френдли.

А вот и для тех, кто хочет добавить пикантности с долей романтики в свои отношения и защиту: маска для двоих из бюстгальтера.