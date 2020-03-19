Чт, 19.03.2020
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ФОТО ⟩ Защитные маски: от кокоса до презерватива. Как коронавирус вдохновляет людей на креатив

ФОТО: https://twitter.com/zemzeo/

Все чаще сообщается о заболевании коронавирусом в разных странах мира. Количество жертв Covid-19 растет с каждым днем. Пользователи Сети и блогеры создают маски практически из всего – от туалетной бумаги до кокоса. Смотрите подборку Русского TVNET!

Пожалуй, начнем мы с менее безобидного, а потом уже перейдем к наиболее странным идеям. 

Защитные маски – самый модный аксессуар этой весны. Как вам такая версия?

Цветы от Chanel на маске хорошо позволяют облагородить аксессуар, по мнению Яны Рудковской.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А вот, кстати, французский бренд Marine Serre на Неделе моды в Париже выпустил на подиум моделей в необычных масках.

Теперь пожестче.

Маска с картошечкой из McDonald’s. Па-пара-па-па-пам!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Защищаться от болезни надо модно – решил итальянский бренд и изобрел норковую маску с пухлыми губами. Наверное, специально для любительниц Instagram.

Но все-таки нет ничего лучше масок эко-френдли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А вот и для тех, кто хочет добавить пикантности с долей романтики в свои отношения и защиту: маска для двоих из бюстгальтера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Думаете, на этом все? А как вам маски из презерватива или листа капусты? Простор для фантазии широк. Главное – не останавливаться! 

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