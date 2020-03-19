ФОТО ⟩ Защитные маски: от кокоса до презерватива. Как коронавирус вдохновляет людей на креатив

Все чаще сообщается о заболевании коронавирусом в разных странах мира. Количество жертв Covid-19 растет с каждым днем. Пользователи Сети и блогеры создают маски практически из всего – от туалетной бумаги до кокоса. Смотрите подборку Русского TVNET!
Пожалуй, начнем мы с менее безобидного, а потом уже перейдем к наиболее странным идеям.
Защитные маски – самый модный аксессуар этой весны. Как вам такая версия?
Цветы от Chanel на маске хорошо позволяют облагородить аксессуар, по мнению Яны Рудковской.
А вот, кстати, французский бренд Marine Serre на Неделе моды в Париже выпустил на подиум моделей в необычных масках.
Теперь пожестче.
Маска с картошечкой из McDonald’s. Па-пара-па-па-пам!
Защищаться от болезни надо модно – решил итальянский бренд и изобрел норковую маску с пухлыми губами. Наверное, специально для любительниц Instagram.
Но все-таки нет ничего лучше масок эко-френдли.
А вот и для тех, кто хочет добавить пикантности с долей романтики в свои отношения и защиту: маска для двоих из бюстгальтера.
Думаете, на этом все? А как вам маски из презерватива или листа капусты? Простор для фантазии широк. Главное – не останавливаться!
#маска #коронавирус pic.twitter.com/5MYaOeEQHi— zemze (@zemzeo) March 6, 2020