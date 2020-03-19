Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

«Дорогие друзья, как и обещала, пишу пост о коронавирусе с точки зрения астрологии.

Во-первых, хочу сразу обозначить, что свое персональное мнение я озвучивать не буду, дабы у нас тут не начались переходы на личности и бесполезная ругань. Люди сейчас сильно напуганы, оттого и болезненно воспринимают инакомыслие. Причем любое. Поэтому буду писать только факты. И только мое профессиональное мнение.

Во-вторых, у меня нет медицинского образования и я не буду лезть в область, о которой не имею понятия.

В-третьих, как и любой человек, я могу ошибаться. А это, как и правдивость любого прогноза, определит только время.

Итак, поехали.

В январе этого года случилось значимое событие в мире астрологии : соединение двух мощных Планет – Сатурна и Плутона в знаке Козерог. Обе Планеты довольно непростые в своих характеристиках. Я сейчас очень постараюсь без "астрологической воды" и максимально понятно объяснить их значение.

Плутон символизирует большие скопления людей, толпу, высокую степень выживаемости (если он добр), а если зол, то ситуации, в которые мы попадаем не по своей воле и которые не можем контролировать. За силовые структуры он тоже отвечает и за насильственные методы, которые они применяют к людям, как во благо, так и во зло. В эзотерическом смысле Плутон – хозяин загробного мира. Но мы сейчас рассуждаем о живых. Движется он крайне медленно в солнечной системе (примерно 248 лет). Именно поэтому, приходя в какую-то чувствительную для нас точку, дает события, а не просто смену настроения.

Чем опасно соединение Плутона именно с Сатурном? Сатурн ужесточает любую Планету. Сатурн - хозяин времени и порядка. Его уроки всегда крайне суровы, но в контексте личных прогнозов, именно они и помогают нам эволюционировать. В случае общего прогноза, Сатурн, нам четко дает понять, что последствия данного соединения Планет – даст ситуацию, которая будет развиваться долго. Соединение Сатурн-Плутон всегда несет с собой крупномасштабные события. Плутон – планета коллективного сознания, ее влияние обычно касается целых народов и континентов. В общем, так и получилось.

А теперь немного фактов.

Такая ситуация уже наблюдалась в 1982 году, 1947-48 годах, 1914-15 годах.

Все эти временные промежутки были отмечены важными событиями, связанными с изменением Мирового порядка. Так что ситуация, которая началась в начале этого года не пройдет бесследно.