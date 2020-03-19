МУЗЫКАНТЫ НА КАРАНТИНЕ ⟩ Юри Поотсманн и Элерин Тийт остаются на Шри-Ланке: добраться домой сейчас слишком сложно

Так как большинство стран всего мира закрыли свои границы, певцы Юри Поотсманн и Элерин Тийт, которые неделю назад отправились отдыхать на отстров Шри-Ланка, решили остаться там до того, как ситуация в мире станет спокойнее.
Элерин Тийт (23) написала на своей странице в Instagram, что в интересах своей и чужой безопасности она с коллегами останется на некоторое время на Шри-Ланке.
Надеемся, что все-таки на некоторое время. Работы у нас сейчас нет, так что нет опасности ее потерять,
- пошутила певица.
Элерин рассказала, что решение появилось из-за того, что добраться домой сейчас очень сложно.
Сумасшедшее время. Судя по всему, наш рейс продлится намного дольше, чем планировалось. Это будет настоящее приключение,
- написала она и пожелала всем здоровья.
По последним данным на Шри-Ланке зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом.