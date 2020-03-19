Чт, 19.03.2020
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МУЗЫКАНТЫ НА КАРАНТИНЕ ⟩ Юри Поотсманн и Элерин Тийт остаются на Шри-Ланке: добраться домой сейчас слишком сложно

Eleryn Tiit Sri Lankal.

ФОТО: Instagram

Так как большинство стран всего мира закрыли свои границы, певцы Юри Поотсманн и Элерин Тийт, которые неделю назад отправились отдыхать на отстров Шри-Ланка, решили остаться там до того, как ситуация в мире станет спокойнее.

Элерин Тийт (23) написала на своей странице в Instagram, что в интересах своей и чужой безопасности она с коллегами останется на некоторое время на Шри-Ланке.

Надеемся, что все-таки на некоторое время. Работы у нас сейчас нет, так что нет опасности ее потерять,

- пошутила певица.

Элерин рассказала, что решение появилось из-за того, что добраться домой сейчас очень сложно.

Сумасшедшее время. Судя по всему, наш рейс продлится намного дольше, чем планировалось. Это будет настоящее приключение,

- написала она и пожелала всем здоровья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По последним данным на Шри-Ланке зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом.

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