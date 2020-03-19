Новые откровения Оксаны Самойловой взбудоражили народ

В то время, как рэпер Джиган транслирует общественности, как у него все хорошо в жизни, его жена Оксана Самойлова утверждает, что переживает худший месяц в жизни. Поклонники и представители российского шоу-бизнеса не остались в стороне, пишут Дни.ру.
Вчера, 18 марта, исполнился месяц сыну Джигана и Оксаны Самойловой Давиду.
Мы должны были быть максимально счастливыми, Но так случилось что это худший месяц в моей жизни (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.),
– призналась жена Джигана.
Резко стало рушиться всё, что строилось 10 лет. Не знаю что ещё можно сказать... Снимать беззаботные Stories я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид, что ничего не случилось - я не собираюсь, но и рассказывать всё в социальных сетях не буду. Так же как и ходить на всякие передачи. Ситуация усложняется тем, что мы всё ещё не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем,
- написала она.
Напомним, что Самойлова сейчас находится в Америке.
Модель Лена Перминова написала: "Сил тебе! Все наладится, я ни сколько в этом не сомневаюсь". А певица Саша Зверева и вовсе отметилась весьма одухотворенным посланием: "Самое вкусное и душистое счастье на свете! Пусть фокус на 4-х волшебных звездочках перекроет хоть на половину пожар внутри. Тень всегда граничит со светом".