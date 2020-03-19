Новые откровения Оксаны Самойловой взбудоражили народ

Резко стало рушиться всё, что строилось 10 лет. Не знаю что ещё можно сказать... Снимать беззаботные Stories я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид, что ничего не случилось - я не собираюсь, но и рассказывать всё в социальных сетях не буду. Так же как и ходить на всякие передачи. Ситуация усложняется тем, что мы всё ещё не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем,