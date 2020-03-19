ВИДЕО ⟩ Министр здравоохранения услышал доклад о коронавирусе и упал в обморок

Во время обсуждения ситуации с коронавирусом в парламенте Нидерландов упал в обморок министр здравоохранения Бруно Брейнс. Политик быстро пришел в себя. Он выпил немного воды, а затем покинул зал заседаний. Видеозапись с выступления опубликовал портал NU.nl в YouTube, пишет Сегодня.