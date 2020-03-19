ВИДЕО ⟩ Министр здравоохранения услышал доклад о коронавирусе и упал в обморок

Во время обсуждения ситуации с коронавирусом в парламенте Нидерландов упал в обморок министр здравоохранения Бруно Брейнс. Политик быстро пришел в себя. Он выпил немного воды, а затем покинул зал заседаний. Видеозапись с выступления опубликовал портал NU.nl в YouTube, пишет Сегодня.
В своем Twitter-аккаунте Бруно Брейнс написал пост, в котором успокоил общественность. По его словам, это связано с переутомлением после трудных недель.
Сейчас я иду домой отдыхать, чтобы завтра вернуться на работу и бороться с коронавирусом изо всех сил,
– написал он.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тыс. человек, более 8,7 тыс. умерли, а 83,3 тыс. вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.