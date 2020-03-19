Какие формы! Похудевшая Настя Каменских похвасталась фигурой в коротком топе

Фигура Насти Каменских всегда приковывает особое внимание и вызывает бурные обсуждения в Cети. Большинство поклонников отмечают, что формы певицы - идеальные, однако есть и те, кто до сих пор критикует артистку за лишний вес. Впрочем, глядя на новую фотографию Каменских, кажется, что певица похудела еще больше.