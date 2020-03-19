Какие формы! Похудевшая Настя Каменских похвасталась фигурой в коротком топе

Фигура Насти Каменских всегда приковывает особое внимание и вызывает бурные обсуждения в Cети. Большинство поклонников отмечают, что формы певицы - идеальные, однако есть и те, кто до сих пор критикует артистку за лишний вес. Впрочем, глядя на новую фотографию Каменских, кажется, что певица похудела еще больше.
Так, на снимке, которым Настя поделилась на своей странице в Instagram, знаменитость запечатлена в стильном спортивном костюме: облегающих черных шортах и коротком нежно-розовом топе. На фото звезда демонстрирует стройную фигуру, в частности, акцентировав внимание на тонкой талии и прессе.
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Сейчас нам с вами нужно быть очень острожными. В период карантина мы намного больше времени стали проводить дома, спортзалы закрылись, а нашим единственным возможным развлечением вне дома стала покупка еды 🙈 Но организму нужно тратить накопленные от еды калории, иначе они уйдут в запасы на наших животиках, руках, ногах, бёдрах. Тем более, скоро потеплеет и одежда не сможет скрыть какие-то погрешности фигуры. Я решила мотивировать вас не только словами, но и личным примером и поддержкой, поэтому завтра организовываю нашу совместную утреннюю тренировку! Ведь вместе намного легче и приятнее заниматься 🤗 И кстати, утром организм быстрее переходит в режим жиросжигания, поэтому выполнение упражнений будет эффективней. Так что сегодня ложимся спать вовремя, а завтра встречаемся в 9:00 в прямом эфире на моей странице! Кто со мной? 😉