НОЧНАЯ ЖИЗНЬ ТАЛЛИННА В 1931 ⟩ Кражи, разврат, девушка с голой грудью и другие странные истории: архивные фото, которые вас удивят

«Kraaded» (хулиганы - прим.ред), эти закоренелые танцующие фанатики в столице создают здесь атмосферу, которую так ищут все... И тут вы понимаете — правы были те, кто говорил: «Мир прогнил, молодежь совсем распустилась». Так в своем обзоре ночную жизнь Таллинна описал впечатленный этими событиями житель города в 1931 году.

В 1931 году в двух разных выпусках журнала Abieluleht (седьмой и девятый выпуски), скрывающийся под псевдонимом Herodes автор, рассказал, как на самом деле протекает ночная жизнь в танцевальных залах столицы. Свои впечатления он озаглавил довольно поэтически: «Перья таллиннских танцевальных залов и танцоров» и «Пыль вечерних танцев и водяной пар».

Ниже мы приведем некоторые отрывки этих статей и, разумеется, снимки, опубликованные в тех выпусках.

Жених и невеста танцуют в зале ресторана Astoria. 1930 год ФОТО: Fotis / Toomas Karjahärm

Перья таллиннских танцевальных залов и танцоров

Когда после всех долгих и ужасных лет мировой войны в нашу жизнь ворвался бурный вихрь развлечений, все ближние и дальние земли охватила танцевальная лихорадка, хотя большинство модных веяний обычно обходят нас стороной.

Но мы не могли устоять перед танцем, и джаз казался нам настолько привлекательным, что мы качались на скользком паркете, тонули в механическом ритме фокстрота или трепетали в нежных одухотворенных звуках бостон-вальса...

Танец, который раньше рассматривался нами с учетом степени достатка, теперь стал совершенно подходящим и приятным развлекательным инструментом для всех. Если в прошлом танцами занимались в основном молодые люди, то теперь и люди в возрасте уже не могли оставаться в стороне. Все танцевали, все, даже те, кто никогда этого не делал, танцевали!

Tartu eesti põllumeeste selts (AIS) tantsimas, aastad 1930-1940 ФОТО: Fotis / Elmar Kald

Так как Таллинн сам по себе небольшой город, интерес со временем начал уменьшаться, хотя мы не можем пожаловаться на нехватку танцевальных залов.

Тем не менее, есть несколько хороших танцевальных залов, куда воспитанный человек может прийти без опаски.

Белый зал в театре Estonia, Dancing-Palace в ресторане Gloria, а также Paul's Bar образуют Бермудский треугольник наших лучших танцевальных залов, где вы можете увидеть известных людей из самых разных областей, движущихся в такт по скользкому паркетному полу. Зрители здесь умны и респектабельны, чего, к сожалению, нельзя сказать о многих других бальных залах.

Здесь можно встретить известных государственных деятелей и бизнесменов, высокопоставленных членов Оборонительных войск, Дона Хуана и самых красивых и модных женщин в столице, с нашими лучшими танцевальными коллективами!

Солидный и довольно крупный джентльмен, который как можно осторожнее, кончиками пальцев прикасается к своей невесте, танцует бок о бок с современным модником.

Café «Marcelle», которое когда-то было местом встречи всей элиты, потеряло большую часть своей прежней привлекательности и славы. Некоторые из нашей лучшей аудитории были напуганы толпами евреев, но позже здесь появлялось всё больше и больше молодых людей, чья слава, к слову, пугала народ.

Marcelle ФОТО: Fotis

Также есть вариант досуга с возможностью обучения танцам и вечеринки, проводимые в помещениях NMKÜ (Христианский союз юношей и девушек Эстонии) на улице Лай.

***

Когда попадаешь в один из этих танцевальных залов, запах дешевых порошков и масел сразу же проникает в нос, не говоря уже о запахе водки.

В залах тут и там пьяные юноши, как-то странно раскачивающиеся, которые не могут удержать равновесия. В самом начале, еще до танцев, некоторые из них приходят сюда, с нетерпением обсуждая, как и где раздобыть денег на выпивку. Быть трезвым на вечеринках - это кажется им неправильным.

Но деньги очень редко бывают у таких мальчишек. Как далеко они могут зайти, выпивая и рассказывая истории о том, что произошло прошлым летом в «Центральном клубе»...

Юноши Р. Т., О. М. и А. С., известные в своем роде как «усики», пили весь вечер. Выпивки им не хватало, и для того, чтобы получить деньги, в которых они нуждались, кто-то по имени миссис Э. Л. из Копли, у которой, как известно, были деньги, была приглашена к столу. Пока она танцевала с О. М., оставив кошелек на столе, два остальных парня исчезли из-за стола. За ними сразу же последовал партнер леди О. М., которого друзья ожидали на улице. Их путь лежал в другую таверну. Позже юноши, двое из которых ранее уже отсидели в тюрьме за кражи, были, конечно, пойманы.

Пыль вечерних танцев и водяной пар

Сами эти кавалеры — почти исключительно молодые люди в возрасте до двадцати лет, которым не хватает слов, чтобы правильно описать то, что они чувствуют. Они держатся спокойно и уверенно, не спрашивают, что делать можно, а что — нельзя. Из рук в руки передается бутылка водки...

Девушки, которые еще моложе юношей, вышли на сцену в основном в холле, с нетерпением ожидая начала танца. Но они также ходят туда-сюда в соседней комнате, дымная самокрутка во рту, а одеты они бедно и безвкусно.

Девушки критически оценивают юношей, пристально смотрят на новые лица, которые здесь встречаются редко, и пытаются привлечь внимание своей смелостью и свободой. У некоторых девушек есть деньги, и им не стыдно идти к обеденному столу, когда они находятся в банкетном зале или брать рюмку за стойкой бара, а потом садиться и заказывать графины с напитками, таким образом вызывая зависть у многих юношей, которым часто приходится мириться с этим.

Стойка бара Belgia. 1930 год ФОТО: Fotis / Toomas Karjahärm

Когда начинаются танцы, все концы зала заняты. Первые танцоры — это почти всегда девушки. Юноши, кстати, как правило, танцуют друг с другом в первую очередь, глазами ищут подходящих партнерш, хотят сначала привлечь их внимание.

Поверив объявлению, вы можете подумать, что идете на грандиозный бал, но на самом деле вы попадаете на противоположное по характеру мероприятие...

***

Когда наступает полночь, все отдыхающие, большинство из которых, прежде всего, юноши, уже изрядно пьяны. Некоторые слишком много выпили и теперь пытаются опустошить желудок. Впрочем, не одни юноши... Две, казалось бы, очень подозрительные девушки, на пальце одной из которых можно заметить обручальное кольцо, сбились с пути.

Большая часть столов занята, потому что сейчас зал заполнен молодыми людьми, вероятно, учениками и фабричными рабочими, которым, очевидно, сегодня выплатили зарплату. Где-то за угловым столом — восемнадцатилетний юноша схватился за голую грудь девушки, которой с трудом можно дать тринадцать-четырнадцать лет... Она - ребенок, но плотно сидит у него на коленях, обнимает и целует его, потягивая кофейный ликер.

Чуть дальше разворачивается похожая сцена с двумя мальчиками в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет и девушкой, видимо, их ровесницей.

В другом месте один из джентльменов помогает даме с бретелькой на платье, которая сломалась. Платье упало с плеча, видна голая грудь, которую она не пытается прикрыть, очевидно, полагая, что это ее собственное тело, а прикрываться на вечеринке не стоит.

Тут же другая мисс, сложив руки на своей шее, клянется во имя всех святых, что она любит только его и не думает приглашать любого другого молодого человека присоединиться к ней сегодня вечером!

***

Мы возвращаемся в следующую комнату. Здесь также можно увидеть сцены, которые обычно скрыты от других. На лестничной площадке юноша и девушка и не думают отходить в сторону, чтобы не мешать другим, они целуются, целуются, целуются...

Marcelle. 1927 год ФОТО: Fotis

А потом начинается драка... Чаще всего они происходят между юношами, которые посещают вечеринки только для того, чтобы ссориться и избивать других или быть избитыми.

***

Переходя на улицу в конце вечеринки, где ты вдыхал пыль и запах водки, после нескольких часов блуждания, я не хочу верить, что место, которое мы посещали, кажется кому-то интересным... Это было похоже на проход куда-то в вонючие пещеры подземного мира. Потому что вряд ли кто-то из молодых людей, ищущих здесь веселья и развлечений, является порядочным гражданином.

Большинство из них позже оказываются в тюрьмах или борделях, оказываются непригодными для общества.

Но кто виноват? Разве не родители разрешают своим дочерям в возрасте четырнадцати лет и сыновьям в возрасте пятнадцать-шестнадцати лет бродить до утра без присмотра?