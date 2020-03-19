СМОТРЕТЬ БЫ ВЕЧНО ⟩ Горячие фото самой сексапильной блондинки Эстонии способны скрасить любой карантин

Свобода - это кислород души💫🍃✨ Просто с ума сойти, в такие времена вы начинаете ценить то, чего никогда не делали раньше, я должна признаться, что, оглядываясь назад, я была уверена, что могу путешествовать, ходить в кино, видеть друзей и т.д. Вчера я собиралась прогуляться по пляжу и была переполнена огромным чувством благодарности за эту крошечную частичку свободы, которой я все еще обладаю, - это часть того, что у меня было месяц назад ... глупые существа, которыми мы являемся, не умеют ценить что-то до того, как потеряют это.