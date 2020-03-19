Чт, 19.03.2020
Сайт дня: открылся международный онлайн-бар для тех, кто скучает в карантине СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА! ⟩ Эстонская светская львица показала пикантное фото

Liis Lass.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @liislassofficial

33-летняя бизнес-леди из Эстонии Лийс Ласс, которая недавно второй раз стала матерью, опубликовала в социальной сети Instagram горячий снимок.

Предпринимательница в сфере недвижимости, которая сейчас проживает в Сингапуре, показала себя в красном комбинезоне на фоне цветущего сада. 

Отметим, что появление второго ребенка в семье Ласс стало большой неожиданностью для поклонников женщины. Несмотря на то, что в аккаунте Лийс часто появляются довольно откровенные фото, свою личную жизнь она предпочитает не афишировать. 

Лийс вышла замуж за своего соотечественника Тармо Раудсепа в 2017 году. А от прошлых отношений у Лийс есть дочь, которая уже делает первые шаги в модельной карьере. 

НАВЕРХ