АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА! ⟩ Эстонская светская львица показала пикантное фото

33-летняя бизнес-леди из Эстонии Лийс Ласс, которая недавно второй раз стала матерью, опубликовала в социальной сети Instagram горячий снимок.
Предпринимательница в сфере недвижимости, которая сейчас проживает в Сингапуре, показала себя в красном комбинезоне на фоне цветущего сада.
Отметим, что появление второго ребенка в семье Ласс стало большой неожиданностью для поклонников женщины. Несмотря на то, что в аккаунте Лийс часто появляются довольно откровенные фото, свою личную жизнь она предпочитает не афишировать.
Лийс вышла замуж за своего соотечественника Тармо Раудсепа в 2017 году. А от прошлых отношений у Лийс есть дочь, которая уже делает первые шаги в модельной карьере.