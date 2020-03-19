ГОРОСКОП НА 19 МАРТА ⟩ У Близнецов наладится личная жизнь, а Рыб ждут подарки и прибыль

Весьма благоприятный день для общения, деловых и личных контактов. Влюбленные смогут сохранить теплые отношения, несмотря на некоторые трудности, начинающиеся романы будут развиваться стремительно и дарить приятные эмоции, пишет Дворец.

Овен на сегодня

Крайне непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Воздержитесь от необдуманных поступков, не принимайте опрометчивых решений. Сохраняя спокойствие, проявляя мудрость и терпение, вы сможете вернуть ситуацию в нормальное русло. Будьте готовы на время забыть о собственных интересах, пойти на жертвы. Поддержка родственников и друзей будет очень полезной, да и советы их окажутся очень кстати.

С профессиональной точки зрения день очень неплох. Он подходит как для начала новых дел, так и для завершения старых. Можно проводить переговоры, выступать с инициативой, реализовывать свои идеи, не опасаясь попасть в расставленную недоброжелателями ловушку.

Телец на сегодня

Напряженный и беспокойный день. Вам не раз придется менять свои планы, пересматривать привычный график. Будьте готовы пойти на уступки, в противном случае прийти к согласию с коллегами и руководством не удастся. Финансовое положение может несколько улучшится, однако неизбежны расходы, связанные с ремонтом бытовой техники или покупкой новых дорогих вещей.

Нетерпение и упрямство – это главные причины трудностей в личной жизни. Отстаивая свою правоту в беседах с близкими, не позволяйте себе высказываний, которые могут показаться обидными или оскорбительными. Отдых в компании друзей способствует восстановлению душевного равновесия и улучшению настроения.

Близнецы на сегодня

Стоит быть внимательнее к своему имуществу: возможны потери, поломка ценных вещей, не исключены и кражи. Значительных денежных поступлений не ожидается, но и большие расходы вам не грозят. В остальном же день пройдет спокойно, влияние позитивных тенденций будет весьма сильным. Можно решить ряд профессиональных проблем, найти поддержку у новых партнеров и руководства.

В личной жизни складывается благоприятная ситуация для перемен к лучшему, однако ваши поступки должны быть хорошо обдуманными, а решения – взвешенными. Советы друзей и родственников будут весьма полезны юным представителям знака. Разнообразные развлечения оставят приятное впечатление.

Рак на сегодня

Поездки окажутся утомительными и вряд ли принесут ожидаемые плоды, в остальном же день обещает быть очень приятным и интересным. Не придется прилагать значительных усилий для того, чтобы добиться успехов в работе или одержать верх над недоброжелателями. У многих представителей знака появятся новые увлечения, представители творческих профессий уделят немало времени решению интереснейших задач.

Финансовая ситуация благоприятна, можно делать разнообразные покупки, тратить деньги на развлечения. Не будет недостатка в интересных приглашениях, друзья и любимый человек наверняка позаботятся о том, чтобы вам не пришлось скучать.

Лев на сегодня