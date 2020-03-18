ВИДЕО ⟩ Плачевная ситуация в поликлинике Маарду в разгар пандемии коронавируса

Только что журналист Катрин Луст получила письмо и видеозапись от оппозиционного депутата Маардуского городского собрания Николая Дегтяренко. По его словам ситуация в поликлинике Каллавере плачевная.
Дегтяренко отмечает, что в помещениях общего доступа поликлиники отсутствуют антисептические и дезинфицирующие средства. Посетители находятся в здании без защитных масок и бахил. По свидетельствам пациентов, при контакте с больными зачастую не имеют масок и сотрудники поликлиники.
Удивительно, но нигде не было обнаружено бачков для мусора. Поэтому мусор просто валяется под ногами: ватные тампоны, осыпавшаяся штукатурка, рваные бахилы. Нет в наличии антисептиков и средств личной гигиены в туалетных комнатах, а санузлы поликлиники вообще закрыты
– указывают Николай Дегтяренко и Юлия Виллемсон.
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