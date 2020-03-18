ВИДЕО ⟩ Плачевная ситуация в поликлинике Маарду в разгар пандемии коронавируса

Дегтяренко отмечает, что в помещениях общего доступа поликлиники отсутствуют антисептические и дезинфицирующие средства. Посетители находятся в здании без защитных масок и бахил. По свидетельствам пациентов, при контакте с больными зачастую не имеют масок и сотрудники поликлиники.