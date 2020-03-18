Передается ли коронавирус половым путем: объясняет доктор Комаровский

До сих пор возникают тысячи вопросов о коронавирусе. Ответить на многие из которых не способен пока никто. Доктор Евгений Комаровский один из немногих, кто старается подробно и доступно объяснить, чего же нам опасаться, как себя вести и что делать во время карантина.
В последнем ролике на своем YouTube-канале, доктор Комаровский отвечал на самые волнующие вопросы украинцев. Одним из таких оказался вопрос – передается ли коронавирус половым путем?
Половая передача для коронавируса не доказана. Но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакта слизистых оболочек верхних частей туловища. Так как коронавирус в процессе полового акта легко передается посредством поцелуев,
– рассказал Евгений Комаровский.
Комаровский посоветовал найти в интернете позы при которых можно избежать контактов лицо к лицу. Таких картинок, кстати, полно в сети.
Не ограничивайте себя ни в чем. Карантин – очень удобное время для того, чтобы организовать подъем рождаемости к Новому году,
– подытожил доктор