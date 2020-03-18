Передается ли коронавирус половым путем: объясняет доктор Комаровский

До сих пор возникают тысячи вопросов о коронавирусе. Ответить на многие из которых не способен пока никто. Доктор Евгений Комаровский один из немногих, кто старается подробно и доступно объяснить, чего же нам опасаться, как себя вести и что делать во время карантина.