«Бомба!» Иван Ургант в женском платье произвел фурор

Телеведущий переоделся в платье звезды, приняв эстафету от других знаменитостей. Отметим, во время нового челленджа #FlipTheSwitchChallenge мужчина и женщина должны танцевать, а после этого поменяться одеждой.

Забавный ролик появился в инстаграм-аккаунте шоу "Вечерний Ургант". Видео вызвало у россиян восторг. "Бомба!" – написал один из пользователей соцсети. Некоторые отметили, что шоумен нашел свой стиль.