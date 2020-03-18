«Бомба!» Иван Ургант в женском платье произвел фурор

Иван Ургант и Надежда Бабкина поменялись нарядами в эфире его вечернего шоу на Первом канале. Сделали это звезды ради популярного челленджа, пишут Дни.ру.
Телеведущий переоделся в платье звезды, приняв эстафету от других знаменитостей. Отметим, во время нового челленджа #FlipTheSwitchChallenge мужчина и женщина должны танцевать, а после этого поменяться одеждой.
Забавный ролик появился в инстаграм-аккаунте шоу "Вечерний Ургант". Видео вызвало у россиян восторг. "Бомба!" – написал один из пользователей соцсети. Некоторые отметили, что шоумен нашел свой стиль.
Подписчики также отметили, что Надежде Бабкиной очень идет мужской костюм. Фолловеры сошлись во мнении, что звезды оказались в тренде.