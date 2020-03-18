Анастасия Волочкова разделась для борьбы с коронавирусом

Ледяная купель — прекрасная защита от коронавирусов. Об этом балерина Анастасия Волочкова заявила в своем Instagram, пишет Rambler.ru.
Вчера она опубликовала там фотографию, на которой запечатлена в купели в купальнике с крупными кусками льда в руках.
Ледяная купель — прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива,
— написала она в подписи к снимку, добавив, что в ее купели лед замерзает естественным образом, особенно, когда морозно.
Немножко холодно.😂💨В моей купели Лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель-прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива.👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy
Несколько часов спустя Анастасия Волочкова опубликовала свое фото с психологом по имени Сафи, в подписи к нему назвала ее удивительно светлым человеком и сообщила, что долго обсуждала с новой знакомой вопрос о том, как артистам принять ситуацию карантина из-за пандемии инфекции COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, и, как следствие, неспособности дарить свое творчество людям.
Еще через несколько часов, рекламируя спа-отель в Московской области, Анастасия Волочкова призвала приезжать туда, потому что там нет никакого вируса, кроме добра, гостеприимства, радости, пяти бассейнов, бань, прекрасного спа, ресторанов, салона красоты.