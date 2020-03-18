Ср, 18.03.2020
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Анастасия Волочкова разделась для борьбы с коронавирусом

Анастасия Волочкова

ФОТО: Sharifulin Valery/TASS

Ледяная купель — прекрасная защита от коронавирусов. Об этом балерина Анастасия Волочкова заявила в своем Instagram, пишет Rambler.ru.

Вчера она опубликовала там фотографию, на которой запечатлена в купели в купальнике с крупными кусками льда в руках.

Ледяная купель — прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива,

— написала она в подписи к снимку, добавив, что в ее купели лед замерзает естественным образом, особенно, когда морозно.

Несколько часов спустя Анастасия Волочкова опубликовала свое фото с психологом по имени Сафи, в подписи к нему назвала ее удивительно светлым человеком и сообщила, что долго обсуждала с новой знакомой вопрос о том, как артистам принять ситуацию карантина из-за пандемии инфекции COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, и, как следствие, неспособности дарить свое творчество людям.

Еще через несколько часов, рекламируя спа-отель в Московской области, Анастасия Волочкова призвала приезжать туда, потому что там нет никакого вируса, кроме добра, гостеприимства, радости, пяти бассейнов, бань, прекрасного спа, ресторанов, салона красоты.

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