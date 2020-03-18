Анастасия Волочкова разделась для борьбы с коронавирусом

Вчера она опубликовала там фотографию, на которой запечатлена в купели в купальнике с крупными кусками льда в руках.

Ледяная купель — прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива,

— написала она в подписи к снимку, добавив, что в ее купели лед замерзает естественным образом, особенно, когда морозно.

Несколько часов спустя Анастасия Волочкова опубликовала свое фото с психологом по имени Сафи, в подписи к нему назвала ее удивительно светлым человеком и сообщила, что долго обсуждала с новой знакомой вопрос о том, как артистам принять ситуацию карантина из-за пандемии инфекции COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, и, как следствие, неспособности дарить свое творчество людям.