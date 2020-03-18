LIMON.EE в Москве! ⟩ Такой пустоты на Красной площади москвичи еще не видели (ГАЛЕРЕЯ)

Вчера портал Limon.ee писал о происходящем в москвских магазинах и о том, что рядом с самыми известными мировыми достопримечательностями малолюдно, также опустели улицы в Таллинне и Тарту, но эстонские отели пока цены снижать не собираются - для кого? Корреспондент портала Limon.ee по-прежнему продолжает следить за жизнью в Москве и здесь паника в связи с коронавирусом лишь набирает обороты, еще в конце прошлой неделе о нем в Москве никто не слышал, а с понедельника, после указа мэра Москвы, люди начали скупать продукты долгого хранения и туалетную бумагу. На отсутствие масок в магазинах жалуются и российские знаменитости.

Некоторые туристы в российской столице еще остались, их можно было вчера увидеть на Красной площади в масках и перчатках. Но это где-то всего 1 процент, кто решил предохраняться от коронавируса таким способом, по-прежнему много людей, кто не считает полезным и нужным использование масок в местах высокого скопления людей.

Поскольку вчера с нами был москвич, мы с уверенностью можем сказать, что в вечерние часы так мало людей на Красной площади он еще не видел и сказал нам: «Наслаждайтесь! Когда еще удастся посмотреть в тишине и спокойствие главные московские достопримечательности?» У Могилы Неизвестного Солдата и у Вечного огня вчера была полная пустота, хотя обычно там не протолкнуться. Limon.ee приготовил для вас эксклюзивную фотоподборку.

По предварительным данным, в столице России уже 147 зараженных коронавирусом, а в школах объявлены каникулы до 12 апреля.

Скорее смотрите!

ФОТО: limon.ee

ФОТО: limon.ee