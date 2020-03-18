ФОТО ⟩ Мать Николая Расторгуева отмечает 90-летие

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опубликовал в Instagram фотографию со своей 90-летней мамой, поздравив ее с юбилеем, пишет Rambler.ru.
Пост набрал множество лайков и комментариев.
Моей маме 90… поверить не могу! Мамочка моя, здоровья тебе, я тебя очень люблю! Дай Бог тебе еще долгих-долгих лет!
— написал Расторгуев.
В комментариях к записи коллеги артиста и его поклонники присоединились к пожеланиям здоровья и долголетия.
Поздравляю! Самый главный и родной человек в жизни! Здоровья маме крепкого!
— написал Игорь Николаев.
Богатырского здоровья пожелал и продюсер Иосиф Пригожин.
Фанаты певца также отметили доброе лицо мамы Николая Расторгуева и их похожесть с сыном.