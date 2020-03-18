Ср, 18.03.2020
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ФОТО ⟩ Мать Николая Расторгуева отмечает 90-летие

Николай Расторгуев

ФОТО: Lystseva Marina/ITAR-TASS

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опубликовал в Instagram фотографию со своей 90-летней мамой, поздравив ее с юбилеем, пишет Rambler.ru.

Пост набрал множество лайков и комментариев.

Моей маме 90… поверить не могу! Мамочка моя, здоровья тебе, я тебя очень люблю! Дай Бог тебе еще долгих-долгих лет! 

— написал Расторгуев.

В комментариях к записи коллеги артиста и его поклонники присоединились к пожеланиям здоровья и долголетия.

Поздравляю! Самый главный и родной человек в жизни! Здоровья маме крепкого! 

— написал Игорь Николаев.

Богатырского здоровья пожелал и продюсер Иосиф Пригожин.

Фанаты певца также отметили доброе лицо мамы Николая Расторгуева и их похожесть с сыном.

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