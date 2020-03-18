Наташа Королёва спасается от коронавируса маской за 4500 евро

Певица похвасталась стильной маской, в которой, как она считает, никакой вирус не страшен. Для артистов, которые постоянно контактируют с публикой, это особенно важно. А тут можно убить двух зайцев – быть в тренде и защитить свой организм от коварного вируса. Словом, против пандемии есть защита!

"Когда весь мир охватила паника насчет коронавируса, я поняла, что мне нужна защита, – цитирует певицу sobesednik.ru. "Обратилась к своей подруге, известному звездному дизайнеру Татьяне Мельник, которая специально для меня создала маску "Красота остановит коронавирус". Fashion-маска стильно выглядит, а еще она выполнена с учетом всех медицинских характеристик и служит надежной защитой от вируса!"

Как удалось выяснить "Дни.ру", стоимость отделанной драгоценными и полудрагоценными камнями защитной маски приближается к 350 тысячам рублей (около 4500 евро). В такой, как говорится, маске и умереть не страшно. Причем это единственный уникальный авторский экземпляр! А для звезды это всегда важно.

Ранее о том, как спасаются от коронавируса, рассказала главная светская львица Москвы Алена Кравец: "Многие на Рублевке заказывают медицинские маски для лица при помощи экспресс-почты из Америки. Правда, каждая маска стоит по 15-20 долларов плюс доставка, но никого не пугает это. Выписывают штук по 100-200 сразу, ибо в обычных российских аптеках маски проблематично найти даже за большие деньги. Я много раз отправляла водителя – он не нашел".