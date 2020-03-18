Умерла первая пораженная коронавирусом собака: подробности

Пораженная коронавирусом собака породы померанский шпиц умерла в Гонконге (Китай). Ранее сообщали, что домашнего любимца 60-летней пациентки Ивонн Чоу Хау Йи, зараженной COVID-19, поместили на карантин после того, как тест на коронавирус выявил в организме животного инфекцию. Однако симптомов заболевания у него не было. Об этом пишет газета South China Morning Post.