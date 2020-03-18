Умерла первая пораженная коронавирусом собака: подробности

Пораженная коронавирусом собака породы померанский шпиц умерла в Гонконге (Китай). Ранее сообщали, что домашнего любимца 60-летней пациентки Ивонн Чоу Хау Йи, зараженной COVID-19, поместили на карантин после того, как тест на коронавирус выявил в организме животного инфекцию. Однако симптомов заболевания у него не было. Об этом пишет газета South China Morning Post.
17-летний пес породы померанский шпиц отсидел на карантине положенное время, после чего ветеринары объявили его здоровым и отправили домой. Как сообщает издание, последние два теста на коронавирус, которые проводили 12 и 13 марта, были негативными. Однако 16 марта собаки не стало.
Департамент узнал от владельца собаки, что питомец умер 16 марта. Хозяйка сказала, что не хочет выяснять причину путем вскрытия,
– указывается в сообщении.