Ср, 18.03.2020
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Умерла первая пораженная коронавирусом собака: подробности

Собака. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

Хозяйка животного заявила, что не хочет выяснять причину путем вскрытия, пишет Сегодня.

Пораженная коронавирусом собака породы померанский шпиц умерла в Гонконге (Китай). Ранее сообщали, что домашнего любимца 60-летней пациентки Ивонн Чоу Хау Йи, зараженной COVID-19, поместили на карантин после того, как тест на коронавирус выявил в организме животного инфекцию. Однако симптомов заболевания у него не было. Об этом пишет газета South China Morning Post.

17-летний пес породы померанский шпиц отсидел на карантине положенное время, после чего ветеринары объявили его здоровым и отправили домой. Как сообщает издание, последние два теста на коронавирус, которые проводили 12 и 13 марта, были негативными. Однако 16 марта собаки не стало.

Департамент узнал от владельца собаки, что питомец умер 16 марта. Хозяйка сказала, что не хочет выяснять причину путем вскрытия,

– указывается в сообщении.

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