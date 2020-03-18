Коронавирус стал последней каплей: в Китае из-за карантина массово подают на развод

В Китае во время домашнего карантина супруги все чаще начали подавать заявления на развод. В местных ЗАГСах утверждают, что "пары слишком много времени проводят вместе дома". Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание Sin Chew Daily.
Менеджер по регистрации браков в Дачжоу (провинция Сычуань на юго-западе Китая) по имени Лу Шицзюнь рассказывает, что сейчас показатели намного выше, чем были до карантина.
Молодые люди проводят много времени дома. Они чаще ругаются из-за всяких мелочей, часто серьезно, из-за чего и подают на развод,
– рассказывает Лу, отмечая, что с 24 февраля уже развелось более 300 пар. В некоторых бюро, по ее словам, очередь оформлена до 18 марта.
Другим фактором может быть задержка подачи заявок в связи с закрытием офисов в течение почти месяца во время пандемии коронавируса.
Согласно сообщениям, в отделах регистрации браков в Сиане также наблюдался беспрецедентный рост числа разводов. Один районный офис получил 14 запросов за день. Это превысило верхнюю границу, установленную местным советом.