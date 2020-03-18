Ср, 18.03.2020
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НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ ⟩ В районе Маарду-Мууга потерялась собака, недавно взятая из приюта

ФОТО: Facebook

Вниманию всех неравнодушных: пропала собака!

Вчера вечером в районе Маарду-Мууга потерялась собака, совсем недавно взятая из приюта. Кобель Блэк кастрирован, чипирован, привит.

Он очень боится чужих людей, но если его приманить чем-то вкусным, подойдет и к абсолютно незнакомому человеку, а вот бегать за ним не стоит.

Огромная просьба ко всем, кто увидит собаку или владеет любой информацией о ней, позвонить по телефонам: 56910389 или 583765 77.

Пожалуйста, помогите Блэку вернуться в недавно обретенный дом!

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