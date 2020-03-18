БЛЭК ДОМА! ⟩ Читатели Limon.ee и Rus.Postimees помогли псу вернуться к хозяевам

Очень многие переживали за только что обретшего хозяев пса, поэтому спешим порадовать: в пятницу вечером усилиями добровольцев и неравнодушных людей, прочитавших опубликованные на страничке Limon.ee в Facebook и расклеенные по всему району объявления, беглеца поймали. Как его искали и ловили – это целый детективный роман.

Под проливным дождем, с собаками, с консервами для приманки боязливого Блэка и с хронологической картой его передвижений, которую удалось составить благодаря звонкам и комментариям местных жителей, которые не остались безразличными к чужой беде.

Кстати, как сообщил нам организатор поисков, первый звонок о Блэке поступил именно после публикации о собаке-потеряшке на нашем портале, чему мы очень рады. Хозяева Блэка – София и Ренат – от всей души благодарят всех причастных к поискам, а мы очень рады и за них, и за собаку, и потому, что видим: люди все равно остаются людьми – что бы ни происходило вокруг.