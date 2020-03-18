ЗАСТРЯЛИ НА БАЛИ ⟩ Знаменитый эстонец не может вернуться домой из-за коронавируса

Ближайшее будущее не обещает быть легким, но, тем не менее, я считаю, что это все это к лучшему... Все возвращается на круги своя, рынки и экономика восстанавливаются, и многие из нас, кто управляет малым бизнесом, станут умнее благодаря приобретенному в этом году опыту. Мы понимаем, что большую часть работы можно выполнить дистанционно, и, надеюсь, мы станем намного более экономными. Лично я давно занимаюсь этим видом дистанционной работы. Кроме того, я считаю, что после стабилизации экономики будет много инвестиций в медицинские компании, технологические компании и стартапы. У музыкантов есть больше тем, о которых можно писать, и у художников больше вдохновения для творчества.