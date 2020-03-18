ЗАСТРЯЛИ НА БАЛИ ⟩ Знаменитый эстонец не может вернуться домой из-за коронавируса

В связи с широким и быстрым распространением коронавируса по всему миру, некоторые страны приняли решение закрыть границы. Запрет на пересечение границы распространяется и на авиаперелеты. На райском острове Бали сейчас находится путешественник из Эстонии Юхани Сярглеп и его возлюбленная — модель Катри Катс. Молодые люди стараются смотреть на ситуацию с позитивом и рассказывают, как изменилась их беззаботная жизнь из-за эпидемии.
«Мы застряли на Бали и уехать отсюда не можем», - признался Сярглеп порталу Elu24. Известный блогер и путешественник, который признается, что в плане климата Бали — не самое худшее место для пребывания, система здравоохранения здесь все же хромает.
На сегодняшний день общая ситуация здесь спокойная. Супермаркеты и продукты доступны. На острове мало туристов, но есть люди на пляже и в кафе. Школы будут закрыты на две недели, призывают не посещать людные места. 25 марта празднуется День Тишины на Бали (Балийский Новый - прим.ред) – в этот день традиционно запланирована остановка деятельности аэропорта и вообще всего острова,
– рассказывает Юхани.
Хотя МИД и посоветовал всем эстонцам за границей вернуться домой, к сожалению, это невозможно для Юхана и Катри. «Большинство авиакомпаний, отправляющих рейсы в Эстонию, уже временно закрыты, и новые ограничения вступят в силу в кратчайшие сроки. Мы вынуждены оставаться в Индонезии до конца кризиса», - отмечает Юхани.
По словам Сарглепа, у их родственников и семьи в Эстонии все хорошо.
Мы дома (Сярглеп и Катс практически на постоянной основе проживают на Бали - прим.ред), работаем и надеемся на лучшее. Мы желаем всем в Эстонии и Европе душевного спокойствия и скорейшего выздоровления. Это трудное время, но все пройдет,
– уверяет он.
«Пострадают не только музыканты и индустрия развлечений, но и вся экономика. Многие малые предприятия уже вынуждены закрывать свои двери из-за экономического спада, вызванного вирусом. Туризм перенес самую большую потерю за наше время. Ресторанные и розничные продажи снизились, а важные события по всему миру были отменены. Мы тоже потеряли много работы и большую часть запланированного дохода», - признается Юхани.
Ближайшее будущее не обещает быть легким, но, тем не менее, я считаю, что это все это к лучшему... Все возвращается на круги своя, рынки и экономика восстанавливаются, и многие из нас, кто управляет малым бизнесом, станут умнее благодаря приобретенному в этом году опыту. Мы понимаем, что большую часть работы можно выполнить дистанционно, и, надеюсь, мы станем намного более экономными. Лично я давно занимаюсь этим видом дистанционной работы. Кроме того, я считаю, что после стабилизации экономики будет много инвестиций в медицинские компании, технологические компании и стартапы. У музыкантов есть больше тем, о которых можно писать, и у художников больше вдохновения для творчества.
Юхани напоминает людям, что беспокойство никогда не способствовало улучшению ситуации: «Скорее, мы стараемся находить новые решения и адаптировать нашу деятельность к экономической ситуации. К сожалению, эту ситуацию нельзя было предвидеть, и теперь нам всем необходимо разработать новый план. Мы доступны и будем доступны для проектов по производству видео и созданию контента».