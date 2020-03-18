ГОРОСКОП НА 18 МАРТА ⟩ Козероги рискуют остаться без гроша, а Скорпионы добьются больших успехов

Отношения в семье могут испортиться, вам придется взять на себя выполнение миротворческой миссии, помочь договориться давно враждующим сторонам. Жизненный тонус высок, переутомление вам не грозит, однако посещение светских мероприятий и затягивающихся допоздна вечеринок нежелательно.

Дева

В этот день нежелательно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы сотрудничества или смену работы. Контакты с малознакомыми людьми стоит свести к минимуму, тесное общение с сомнительными особами может привести к серьезным проблемам. Профессиональные трудности преодолимы, но нужно набраться терпения – ситуация вернется в нормальное русло через некоторое время.

Близкие люди готовы окружить вас вниманием и заботой, общение с родственниками и друзьями будет приятным. В сфере романтических отношений перемены могут произойти по вашей инициативе. Вы можете положиться на свою интуицию – сегодня ее подсказки будут верными.

Весы

Очень сложный и противоречивый день. Будьте готовы к неприятным сюрпризам, и не отступайте, даже если на вашем пути возникнут серьезные преграды: ваше упорство будет достойно вознаграждено. Серьезно относитесь к решению финансовых вопросов – только в этом случае вы сможете избежать напрасных расходов и потерь. Деловые встречи лучше перенести, а обсуждение важных вопросов отложить до более благоприятного момента.

В сфере романтических отношений влияние позитивных тенденций весьма сильно. Сегодня вам удастся не только избежать ссор с любимым человеком, но и решить давние проблемы. Не исключены и новые знакомства, которые внесут перемены к лучшему в вашу личную жизнь.

Скорпион

Скорпионы смогут добиться больших успехов, если найдут надежных союзников и единомышленников. Не отказывайтесь от помощи, которую наверняка предложат коллеги, деловые партнеры и старые друзья; умение делегировать полномочия тоже окажется весьма кстати. Люди творческих профессий смогут найти людей, которые предоставят им прекрасную возможность для реализации новых идей.

Члены семьи, кажется, специально испытывают ваше терпение. Но даже тем, кто капризен и требователен сверх всякой меры, сегодня не удастся вывести вас из равновесия – вашему позитивному отношению к жизни можно только позавидовать. Возможны романтические знакомства, не исключены и встречи с бывшими возлюбленными.

Стрелец

Возможны проблемы в общении. Сегодня только родственники будут понимать вас с полуслова; друзья, деловые партнеры и любимый человек не могут похвастаться такой проницательностью. Нежелательны новые знакомства, профессиональные контакты с людьми, с которыми вы раньше не имели дела. Финансовых трудностей удастся избежать, но рассчитывать на крупные денежные поступления оснований нет.

Активное участие в событиях светской и общественной жизни улучшит настроение. Вас ждут веселые вечеринки, захватывающие развлечения. От поездок звезды советуют воздержаться; романтическое путешествие не оправдает ваших ожиданий.

Козерог