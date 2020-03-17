НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Фанатка с легкостью пробралась в дом Дженнифер Лоуренс и вот для чего

В воскресенье вечером в дом Дженнифер Лоуренс, находящийся в Беверли-Хиллз, пробрался доброжелательный поклонник.
23-летняя Челси Фрейзер, которая в воскресенье вечером оказалась в доме Дженнифер Лоуренс, имела простое желание: встретиться с кинозвездой лицом к лицу. Но путешествие поклонницы, спокойно прошедшой через парадную дверь дома Лоуренс, оказалось очень коротким.
Охрана Лоуренс своевременно успела устранить Фрейзер, которая хотела увидеть звезду. Кроме того, фанатка была обвинена в пребывании на частной территории без разрешения.
Проникшая в дом Челси рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что а ее действиях не было никакого криминального умысла, она лишь хотела увидеть Лоуренс вживую, передает thesun.co.uk.