Вт, 17.03.2020
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НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Фанатка с легкостью пробралась в дом Дженнифер Лоуренс и вот для чего

Дженнифер Лоуренс.

ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images

В воскресенье вечером в дом Дженнифер Лоуренс, находящийся в Беверли-Хиллз, пробрался доброжелательный поклонник.

23-летняя Челси Фрейзер, которая в воскресенье вечером оказалась в доме Дженнифер Лоуренс, имела простое желание: встретиться с кинозвездой лицом к лицу. Но путешествие поклонницы, спокойно прошедшой через парадную дверь дома Лоуренс, оказалось очень коротким. 

Охрана Лоуренс своевременно успела устранить Фрейзер, которая хотела увидеть звезду. Кроме того, фанатка была обвинена в пребывании на частной территории без разрешения.

Проникшая в дом Челси рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что а ее действиях не было никакого криминального умысла, она лишь хотела увидеть Лоуренс вживую, передает thesun.co.uk.

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