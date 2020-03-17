ГАЛЕРЕЯ ⟩ Прекрасная фотосессия эстонских красоток в стиле Гэтсби! Это очень впечатляет!

Три музы, сошедшие с Олимпа и приносящие дары смертным — Виктория Баранова, Оксана Линде и Марина Руссиян сошлись вместе на снимках фотопроекта "Эпоха Гэтсби" и остановили время.

Стиль Гэтсби или арт-деко, или джаз-модерн, или флеппи — 20-е годы прошлого века — яркий стиль, вечный праздник жизни, с необыкновенной жизненной энергией, новыми надеждами, желанием жить на «полную катушку», наслаждаться и веселиться. Это время признано самым ярким стилем XX века.

Прекрасная эпоха танцев под джаз, автомобильного бума, красивейших костюмов, роскошных женщин.

Кто бы не хотел очутиться в этой золотой эпохе?! Нежность ниспадающих тканей, переливчатый звон драгоценных сережек в ушах и ощущение себя прекрасной соблазнительницей, притягивающей внимание настоящий мужчин, одетых в смокинг и курящих дорогие сигары. А вдали янтарный голос Эллы Фицджеральд, звуки трубы, обволакивающий душу голос с хрипотцой Луи Армстронга, и едва уловимые, вторящие ему, отдаленные перешептывания оркестра.

Как это актуально именно сейчас!

Стиль Гэтсби остается вне времени, поскольку полностью отражает извечную мечту человечества о красоте.

Результат перевоплощений - это яркие, уникальные образы, полностью преобразующие участниц фотосессии — смотри галерею…

Виктория Баранова имеет образование по специальности «полиграфический дизайн» и опыт работы более 18 лет. Именно этот фундамент дает возможность придумывать и осуществлять в фотографии самые неожиданные и амбициозные решения. Многие знают разработанные и проиллюстрированные с ее супругом Рубеном Игитханяном книги, такие как: «Легенды старого Таллинна», «Загадки старого Таллинна», «Еврейский паспорт» и так далее.

По приглашению управы города, уже третий год, проводятся регулярные курсы фотографии «50 оттенков Старого города», fotoklass.ee, проводят регулярные выставки в значимых местах нашего города: Дом Хопнера, Кик ин де Кек, Русский драматический театр, Русский культурный центр.

Оксана Линде - Гран-при фестиваля красоты «Невские Берега» в Санкт- Петербурге, судья международных соревнований, Тренер сборной Эстонии по парикмахерскому искусству, победитель конкурса Золотая Ласточка (Эстония).

Марина Руссиян - дизайнер одежды в стиле винтаж, создающей очень сложные и глубокие образы, имеет обширную коллекцию винтажной одежды 1920 — 2000 годов.

Проект получился сильным благодаря высокому профессионализму участников, полной самоотдаче и исключительной любви к прекрасному в искусстве.