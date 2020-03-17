«И впрямь милый» ⟩ Сын Тани Михайловой-Саар настоящий сердцеед! 😍

Таня опубликовала фотографию своего сына в Instagram. «Мое 💙», — подписала она.

И впрямь милый!,

—прокомментриовали Танину фотографию.

Уже такой большой,

— написал второй комментатор.

Сын Теодор родился в семье Тани и Микка в феврале 2018 года. Таня позже сообщила в социальных сетях, что у ее сына есть прозвище — Маленький Босс.

В 2018 году Таня рассказала журналу Naerata!, что сын Теодор растет двуязычным. «Я говорю с Теодором по-русски. Он будет знать сразу два языка», — подтверждает Таня.