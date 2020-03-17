Вт, 17.03.2020
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«И впрямь милый» ⟩ Сын Тани Михайловой-Саар настоящий сердцеед! 😍

Таня Михайлова-Саар.

ФОТО: Madis Sinivee

Певица и актриса Таня Михайлова-Саар (36) побаловала социальные сети по-настоящему трогательным фото, пишет Elu24.

Таня опубликовала фотографию своего сына в Instagram. «Мое 💙», — подписала она.

И впрямь милый!, 

—прокомментриовали Танину фотографию.

Уже такой большой, 

— написал второй комментатор.

Сын Теодор родился в семье Тани и Микка в феврале 2018 года. Таня позже сообщила в социальных сетях, что у ее сына есть прозвище — Маленький Босс.

В 2018 году Таня рассказала журналу Naerata!, что сын Теодор растет двуязычным. «Я говорю с Теодором по-русски. Он будет знать сразу два языка», — подтверждает Таня.

Таня Михайлова-Саар и Микк Саар (39) вместе с 2007 года, в 2016 году они поженились.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minu 💙

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