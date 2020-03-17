Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

Один из самых популярных астрологов нашей страны Павел Глоба дал свой очередной прогноз на грядущую неделю. Пришла пора узнать, что нас ждет в эти семь непростых дней, пишет Dailyhoro.
Портал Woman`s day поделился главными советами и рекомендациями астролога касательно этой недели. Согласно прогнозу, это будет достаточно приятная неделя с некоторыми неожиданными сюрпризами со стороны звезд и планет. Эти сюрпризы могут выбить нас из колеи, но собранность и внимательность помогут остаться на плаву.
Овен
Это будет идеальное время для поиска новых увлечений, интересов и хобби. Овнам должно повезти на этой неделе в работе и делах. В любовной сфере же лучше пока не совершать важных шагов. В финансовой и деловой сферах начинать действовать стоит только 19 марта. До этого дня лучше выполнять простую работу и неотложные обязанности.
В амурных делах не стоит оборачиваться назад, потому что прошлое итак даст о себе знать, причем далеко не в самом лучшем свете. Это будет далеко не самое благоприятное время для романтических встреч и любовных признаний. Стоит оставить все так, как оно есть. Не нужно рисковать. Лучше полностью сфокусироваться на делах, особенно 16, 19 и 20 марта.
Телец
Тельцам улыбнется удача 17, 18 и 22 марта. Это будут самые благоприятные с энергетической точки зрения дни. Некоторые сложности могут возникнуть на пустом месте 19 числа. В этот день лучше не планировать романтических встреч, не доверять незнакомцам и не совершать дорогостоящих приобретений. Это хорошее время для того, чтобы заниматься собой.
Полезно преобразить будет свое рабочее место, а также квартиру или дом. Важно сделать уборку во всех комнатах и выбросить ненужный хлам, навести полный порядок. Также астролог рекомендует не думать о работе дома. Настроение превыше всего. Это один из самых важных источников сил для Тельцов.
Близнецы
Самыми опасными и непредсказуемыми днями неделя для Близнецов станут 16 и 17 марта. 17 числа звезды и планеты уже будут не так негативны, но вот в понедельник 16 числа лучше подстраховаться при помощи мощных заговоров от невезения и проблем. Они помогут Близнецам избежать фиаско в делах и в любви, настроиться на оптимистичную волну.
С четверга по субботу Близнецов ждет большая удача и энергетический расцвет. В эти дни можно заниматься любой работой, особенно творческой. В целом неделя будет больше рабочей, но это не значит, что нужно полностью отстраняться от близких, детей, родственников и друзей. Нужно посвятить часть времени любимым и близким.
Рак
На этой неделе Ракам можно выходить на любовную охоту. Можно заводить новые знакомства, приглашать понравившихся людей на свидания. Можно также попробовать перевести уже существующие отношения на новую ступень. Рак относятся к самым ревнивым людям. Это чувство может разрушить всё созданное ранее счастье.
Очень позитивными и энергетически благоприятными днями будут суббота и воскресенье, но это не значит, что в будние дни всё потеряно. Эта неделя станет идеальной для трудной работы, но на выходных не стоит тащить домой рабочие проблемы и мысли о них. Если Ракам придется заниматься делами 21 и 22 марта, то лучше не рисковать и не торопиться.
Лев
Для тех, кто находится в поисках второй половинки, на этой неделе откроются новые возможности, особенно в самом ее начале. Несмотря на большую удачу, лучше все равно проверять совместимость, чтобы не наступить на грабли. Тем же, у кого уже есть семья или вторая половинка, придется туго. Это довольно конфликтное и непредсказуемое время.
Возможны и конфликты, и вспышки ревности, грусти. Всё это лучше не выливать на вторую половинку. Павел Глоба советует Львам уже с первых минут понедельника влиться в дела и работу. Даже в самый благоприятный день недели 19 марта астролог советует не гнаться за двумя зайцами. Желательно посвятить себя работе и бизнесу, домашним делам и покупкам.
Дева
Девам на этой неделе будет свойственно совершение типичных для себя ошибок. Особенно опасными они могут стать 16 числа — в самый неблагоприятный день. После него последуют сразу самые яркие и позитивные дни недели, а начиная с четверга Дев ждут самые размеренные дни. Стоит избегать принятия важных решений 16 и 19 марта.
В амурной сфере Девам везти не будет, поэтому лучше не начинать конфликтов со второй половинкой. Нужно стараться откладывать важные разговоры на субботу и воскресенье, либо вовсе молчать как рыба. Если Девы дорожат отношениями, то лучше им не рисковать и не говорить того, о чем можно пожалеть. В поисках любви Девам тоже пока лучше остановиться.
Весы
Самые сложные жизненные ситуации могут случиться с Весами 17 числа — в неблагоприятный день этой недели. Астролог рекомендует сохранять бдительность и в любое другое время, потому что звезды и планеты несколько непредсказуемы. Найти выход из сложной жизненной ситуации Весам поможет один из трех эффективных способов.
В моменты принятия важных решений стоит больше прислушиваться не к интуиции, а к мнению окружающих. Что касается любви, то меньше всего будет везти Весам в поисках второй половинки. Лучше пока приостановить флирт и знакомства, сфокусировавшись на чем-то ином — например, на работе, бизнесе, домашних заботах.
Скорпион
Для Скорпионов начинается время, когда изменить жизнь к лучшему поможет оптимизм, ведь актуальным станет закон притяжения мыслей. Необходимо больше думать о чем-то оптимистичном, приятном, добром. Особенно это касается 19 числа, когда звезды лишат Скорпионов удачи и поддержки. 17, 18 и 22 марта, наоборот, будет больше шансов на успех.
В амурных делах эта неделя будет просто идеальной. Нужно расслабиться и сосредоточиться на самом главном. Самым главным оружием соблазнения станет естественность и простота. В уже существующих отношениях полезно будет строить совместные планы, заниматься вместе чем-нибудь важным. Стоит почаще дивиться с родственниками, друзьями.
Стрелец
Стрельцам стоит начать следовать правилам успешного человека, если они чувствуют недостаток вдохновения, энтузиазма и удачи. Это время идеально подходит для смены мировоззрения, обстановки. Пришло время совершать важные жизненные шаги, от которых будет зависеть будущее. Можно задуматься о переезде, смене работы, обновлении гардероба.
Астролог утверждает, что можно смело начинать делать ремонт, но главное подобные решения принимать очень быстро, не задумываясь. В этом Стрельцам поможет интуиция. Всем, чья деятельность напрямую связана с деньгами и продажами, улыбнется удача. 22 марта — неблагоприятный день, поэтому все развлечения лучше планировать на субботу.
Козерог
Самый опасный день недели, согласно прогнозу — 17 марта. В этот день Козерогам желательно не рисковать зря и опасаться общения с неприятными людьми. Если это все же случится, придется восстанавливать силы. В этом им поможет поднятие энергетики. Можно заняться любимыми делами или как следует расслабиться в приятной обстановке.
Время идеально для новых знакомств, поездок, смены обстановки. Выходные станут идеальным временем для любви, романтики, общения со второй половинкой, флирта. Повезти может как одиноким представителям Знака, так и тем, кто уже нашел свою любовь. Эта неделя принесет Козерогам много позитивных эмоций и интересных встреч.
Водолей
Это достаточно стабильная в энергетическом плане неделя. Три сильных заговора на счастье и удачу помогут Водолеям преуспеть в делах и насладиться каждой минутой этого периода. Это идеальное время для получения новых знаний и обмена опытом, для поиска второй половинки или перевода отношений на новый уровень.
Начинать проявлять активность стоит уже с понедельника, ведь именно 16 марта станет для Водолеев самым позитивным днем недели. Водолеи будут красноречивы, но слова всегда стоит подкреплять действиями. Павел Глоба советует представителям этого Знака быть более честными и всегда держать данное слово. Полезными будут подарки для любимых.
Рыбы
Финансовая сфера жизни для Рыб станет основной и самой важной на этой неделе. В понедельник не стоит рисковать и принимать важных решений. Это «вступительный» день, в который стоит больше планировать дела, нежели рисковать и действовать. Для привлечения денег можно использовать энергетические магниты для дома.
В любви Рыбам стоит использовать любые возможности, которые подарят планеты и звезды. Необходимо проявлять больше смелости и решительности. Если дело касается любви, то очень важно понимать, что может ждать за горизонтом. Важно соблюдать баланс между риском и осторожностью, совершая важные шаги в определенное правильное время.