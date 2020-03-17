Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

Портал Woman`s day поделился главными советами и рекомендациями астролога касательно этой недели. Согласно прогнозу, это будет достаточно приятная неделя с некоторыми неожиданными сюрпризами со стороны звезд и планет. Эти сюрпризы могут выбить нас из колеи, но собранность и внимательность помогут остаться на плаву.

Овен

Это будет идеальное время для поиска новых увлечений, интересов и хобби. Овнам должно повезти на этой неделе в работе и делах. В любовной сфере же лучше пока не совершать важных шагов. В финансовой и деловой сферах начинать действовать стоит только 19 марта. До этого дня лучше выполнять простую работу и неотложные обязанности.

В амурных делах не стоит оборачиваться назад, потому что прошлое итак даст о себе знать, причем далеко не в самом лучшем свете. Это будет далеко не самое благоприятное время для романтических встреч и любовных признаний. Стоит оставить все так, как оно есть. Не нужно рисковать. Лучше полностью сфокусироваться на делах, особенно 16, 19 и 20 марта.

Телец

Тельцам улыбнется удача 17, 18 и 22 марта. Это будут самые благоприятные с энергетической точки зрения дни. Некоторые сложности могут возникнуть на пустом месте 19 числа. В этот день лучше не планировать романтических встреч, не доверять незнакомцам и не совершать дорогостоящих приобретений. Это хорошее время для того, чтобы заниматься собой.

Полезно преобразить будет свое рабочее место, а также квартиру или дом. Важно сделать уборку во всех комнатах и выбросить ненужный хлам, навести полный порядок. Также астролог рекомендует не думать о работе дома. Настроение превыше всего. Это один из самых важных источников сил для Тельцов.

Близнецы

Самыми опасными и непредсказуемыми днями неделя для Близнецов станут 16 и 17 марта. 17 числа звезды и планеты уже будут не так негативны, но вот в понедельник 16 числа лучше подстраховаться при помощи мощных заговоров от невезения и проблем. Они помогут Близнецам избежать фиаско в делах и в любви, настроиться на оптимистичную волну.

С четверга по субботу Близнецов ждет большая удача и энергетический расцвет. В эти дни можно заниматься любой работой, особенно творческой. В целом неделя будет больше рабочей, но это не значит, что нужно полностью отстраняться от близких, детей, родственников и друзей. Нужно посвятить часть времени любимым и близким.

Рак

На этой неделе Ракам можно выходить на любовную охоту. Можно заводить новые знакомства, приглашать понравившихся людей на свидания. Можно также попробовать перевести уже существующие отношения на новую ступень. Рак относятся к самым ревнивым людям. Это чувство может разрушить всё созданное ранее счастье.