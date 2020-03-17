ОБРАЩЕНИЕ ⟩ Тренер из Эстонии об акции с фонариками: «Почему политики не могут закрыть рот, если им нечего сказать?!»

Дайте клубам шанс сохранить свои двери открытыми через месяц или два и не расторгать свой контракт. У меня такое же сообщение для тренера вашего ребенка. Многие из вас мечтают, чтобы ваш ребенок стал следующим Анетт или Юргеном. /--/ Тренер вашего ребенка не просто преподает теннис. Он учит вас, как бороться с эмоциями, когда дела идут не так, как надо. Он учит вас уважать оппонента, брать на себя ответственность за свои действия и решать проблемы самостоятельно. Эти люди сейчас в беде. Нет обучения, нет дохода. / - / Дайте клубам время отреагировать на изменения, подумать о новых способах тренировок и улучшить спортивные результаты вашего ребенка. Если это вообще возможно, не расторгайте контракты. Как менеджер клуба и тренер, я уверен, что мы не забудем это и найдем способ вас отблагодарить!