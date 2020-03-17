ОБРАЩЕНИЕ ⟩ Тренер из Эстонии об акции с фонариками: «Почему политики не могут закрыть рот, если им нечего сказать?!»

С момента введения ЧП в Эстонии профессиональным спортсменам и просто активным людям пришлось пойти на серьезные изменения в своем распорядке дня. Спортивные клубы закрыты, рабочие места для сотен тренеров и других сотрудников спортивных клубов находятся под угрозой. Чтобы каким-либо образом обуздать эффект домино, Александр Юргенс, руководитель команды тренеров и судей Эстонской теннисной ассоциации опубликовал обращение, которое мы оставляем ниже.
Помимо работы в Союзе тенниса, Александр Юргенс является главным тренером теннисной школы Tallink и единственным признанным тренером ITF по теннису в Эстонии и странах Балтии.
В своем аккаунте в социальных сетях Юргенс пишет о том, что означает закрытие всех спортивных центров со дня, скольких людей это затрагивает, и призывает любителей тенниса проявить сочувствие и не отменить свое обычное членство в клубах. У тренера по теннису также есть сообщение для родителей детей, которые занимаются теннисом.
«По сути, все тренеры теперь не работают в течение нескольких месяцев, подумайте, что это значит!»
Юргенс, который всю сознательную жизнь играл в теннис, приглашает всех, кто когда-либо держал ракетку в руках, прочитать его обращение.
Он пишет, что пока страна настоятельно призывает находящихся за границей граждан срочно вернуться в Эстонию (самостоятельно написав об том, составив маршрут и покрыв все расходы), пока кто-то сидит дома и наслаждается отпуском (а работодатель в это время движется в сторону банкротства) и президент просит махать фонариками в окно («почему политики не могут закрыть рот, если им нечего сказать?!?»), страдают спортивные клубы.
Он призывает теннисистов не отменять членство в клубах, иначе теннисные центры будут вынуждены закрыться. Не станет тренировок для детей, мечтаний, эмоций, веселых встреч и тенниса! Юргенс при этом не отрицает того, что трудно сейчас всем.
Дайте клубам шанс сохранить свои двери открытыми через месяц или два и не расторгать свой контракт. У меня такое же сообщение для тренера вашего ребенка. Многие из вас мечтают, чтобы ваш ребенок стал следующим Анетт или Юргеном. /--/ Тренер вашего ребенка не просто преподает теннис. Он учит вас, как бороться с эмоциями, когда дела идут не так, как надо. Он учит вас уважать оппонента, брать на себя ответственность за свои действия и решать проблемы самостоятельно. Эти люди сейчас в беде. Нет обучения, нет дохода. / - / Дайте клубам время отреагировать на изменения, подумать о новых способах тренировок и улучшить спортивные результаты вашего ребенка. Если это вообще возможно, не расторгайте контракты. Как менеджер клуба и тренер, я уверен, что мы не забудем это и найдем способ вас отблагодарить!
Полный текст обращения найдешь здесь!