Меган Маркл отказалась исполнить последнюю волю отца

Наследнику принца Гарри и Меган Маркл маленькому Арчи совсем скоро исполнится год. При этом никто из членов семьи герцогини Сассекской малыша ни разу не видел (кроме мамы Меган — Дории). Известно, что состояние здоровья 75-летнего Томаса Маркла в настоящий момент оставляет желать лучшего, и он торопится встретиться с ребенком дочери.

Меган Маркл с матерью Дорией ФОТО: Steve Parsons / AP

Однако Меган Маркл желание пожилого отца познакомиться с внуком игнорирует. Сейчас она вместе с супругом и сыном находятся в Канаде. До этого пара посетила Великобританию, где они в последний раз вышли в свет в качестве старших членов британской королевской семьи.