Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам

У меня есть определенные требования к мужчине. Мне очень важно, чтобы человек меня понимал и не пытался подламывать под себя. Многим сложно общаться с сильными женщинами, а я мегасильная. Каждый мой мужчина хотел, чтобы я заканчивала с карьерой. И только недавно я захотела семью, детей. Нищеброд мне не нужен. Считаю, что мужчина должен уметь зарабатывать деньги,