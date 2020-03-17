Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович всегда скрывала свою личную жизнь и предпочитала не показывать своих избранников. Известно, что у артистки в свое время был роман с греческим миллионером, также за ней ухаживал состоятельный мужчина из Швейцарии, пишет Экспресс газета.
Долгое время Семенович не выходила замуж и не заводила семью. Недавно Анна призналась, что наконец созрела для того, чтобы стать мамой. Сейчас у нее продолжительные отношения с мужчиной, личность которого она также не раскрывает.
В недавнем интервью Анна объяснила, почему у нее долго не складывалась личная жизнь. По словам Семенович, она всегда была очень требовательна к мужчинам и могла строить отношения только с состоятельными кавалерами.
У меня есть определенные требования к мужчине. Мне очень важно, чтобы человек меня понимал и не пытался подламывать под себя. Многим сложно общаться с сильными женщинами, а я мегасильная. Каждый мой мужчина хотел, чтобы я заканчивала с карьерой. И только недавно я захотела семью, детей. Нищеброд мне не нужен. Считаю, что мужчина должен уметь зарабатывать деньги,
— заявила Семенович в YouTube-шоу «Ковальский».