ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Эстонский постановщик сделал то, о чем попросила президент, но его ждало разочарование

Вчера, 16 марта, президент Керсти Кальюлайд предложила акцию в поддержку медиков, воспитателей детских садов и других работников, сотрудникам Центра тревоги, водителям автобусов, продавцам, доставщикам еды и многим другим представителям различных профессий, которые продолжают трудиться в это нелегкое время. Вчера в 20.00 президент призвала подойти к окну и помахать фонариком. Эту акцию поддержал и постановщик Хендрик Тоомпере, который поделился видеозаписью своего «махания» в социальной сети.