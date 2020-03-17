Вт, 17.03.2020
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ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Эстонский постановщик сделал то, о чем попросила президент, но его ждало разочарование

Hendrik Toompere Eesti Draamateatris.

ФОТО: Eero Vabamägi

Вчера, 16 марта, президент Керсти Кальюлайд предложила акцию в поддержку медиков, воспитателей детских садов и других работников, сотрудникам Центра тревоги, водителям автобусов, продавцам, доставщикам еды и многим другим представителям различных профессий, которые продолжают трудиться в это нелегкое время. Вчера в 20.00 президент призвала подойти к окну и помахать фонариком. Эту акцию поддержал и постановщик Хендрик Тоомпере, который поделился видеозаписью своего «махания» в социальной сети. 

Ровно в 20.00 я сделал ровно то, что предложила президент. Вообще-то, из 400 окон было только одно, которое тоже присоединилось. У этой женщины кстати есть кошка», 

- написал Тоомпере в комментарии к видео. 

В социальных сетях эта публикация приобрела вирусную популярность.

«Черт возьми, никого нет. Все дома, но никто не машет. Боже мой!» 

- говорит он в видео. 

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