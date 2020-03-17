ФОТО И ВИДЕО ⟩ Из-за коронавируса во всем мире опустели улицы, около достопримечательностей нет туристов

Начавший распространяться в конце прошлого года в Китае коронавирус к середине марта уже достиг 162 стран мира.
Многие страны уже закрыли свои границы и настоятельно рекомендуют своим жителям оставаться дома.
Поэтому города буквально опустели, а около популярных достопримечательностей нет туристов.
Когда было такое, чтобы в Лувре (Париж), Колизее (Рим) или Соборе Святого Семейства (Барселона) не было ни одного туриста?
Некоторые медиа сравнивают нынешнюю ситуацию с военным положением или зомби-апокалипсисом.
По данным на 17 марта коронавирусом заразились 182 725 человек в мире, скончались от него - 7174 человек.