Вт, 17.03.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Из-за коронавируса во всем мире опустели улицы, около достопримечательностей нет туристов

Начавший распространяться в конце прошлого года в Китае коронавирус к середине марта уже достиг 162 стран мира.

Многие страны уже закрыли свои границы и настоятельно рекомендуют своим жителям оставаться дома.

Поэтому города буквально опустели, а около популярных достопримечательностей нет туристов.

Когда было такое, чтобы в Лувре (Париж), Колизее (Рим) или Соборе Святого Семейства (Барселона) не было ни одного туриста?

Колизей

ФОТО: Elio Castoria/SIPA/Scanpix

Некоторые медиа сравнивают нынешнюю ситуацию с военным положением или зомби-апокалипсисом.

По данным на 17 марта коронавирусом заразились 182 725 человек в мире, скончались от него - 7174 человек.

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