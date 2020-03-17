ФОТО И ВИДЕО ⟩ Из-за коронавируса во всем мире опустели улицы, около достопримечательностей нет туристов

Многие страны уже закрыли свои границы и настоятельно рекомендуют своим жителям оставаться дома.

Поэтому города буквально опустели, а около популярных достопримечательностей нет туристов.

Когда было такое, чтобы в Лувре (Париж), Колизее (Рим) или Соборе Святого Семейства (Барселона) не было ни одного туриста?

Колизей ФОТО: Elio Castoria/SIPA/Scanpix

Некоторые медиа сравнивают нынешнюю ситуацию с военным положением или зомби-апокалипсисом.