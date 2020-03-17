ГОРОСКОП НА 17 МАРТА ⟩ Рыбы должны положиться на интуицию, а Весам стоит проявить упорство

В профессиональной сфере ситуация складывается более благоприятная. Вы добьетесь значительных успехов, если будете действовать самостоятельно, опираясь на логику и здравый смысл.

Дева

Не сорите деньгами: сегодня вы склонны переоценивать свои финансовые возможности, а лишние расходы недопустимы. Откажитесь от сомнительных сделок, не подписывайте договоров с новыми партнерами – в погоне за мифической прибылью можно многое потерять. Этот день подходит для спокойной работы в соответствии с ранее составленным планом, реализации старых идей, общения с проверенными людьми.

В отношениях с родственниками и любимым человеком нет подлинного тепла. Напомнят о себе старые проблемы и обиды, мелкая ссора может стать причиной серьезного конфликта. Однако сейчас именно от вас зависит, как будет складываться ситуация – настройтесь на позитивный лад, и изменения к лучшему не заставят себя ждать.

Весы

Целеустремленность, упорство и уверенность в себе – вот качества, необходимые для достижения успеха. Вам придется организовывать и контролировать работу других людей, а также заниматься исправлением чужих ошибок. Ситуация складывается сложная, но не безвыходная, что бы ни говорили по этому поводу ваши недоброжелатели. Обратите внимание на имущественную сферу: возможны значительные потери.

Будьте готовы к компромиссам и уступкам в отношениях с близкими людьми. Отложите решение принципиальных вопросов: сейчас лучше отдохнуть, развлечься, на время забыть о проблемах. Позже появятся интересные идеи, воплощение которых в жизнь принесет замечательные плоды.

Скорпион

В семейных отношениях ситуация складывается очень сложная. Будьте терпеливы: невозможно решить все возникшие проблемы сразу. Это не самый подходящий день для того, чтобы проявлять упрямство, отказываться от компромиссов и настаивать на своем. Недостаток внимания со стороны любимого человека может всерьез огорчать вас, но сейчас не время выяснять отношения.

Финансовая ситуация неблагоприятна, да и деловые отношения складываются непросто. Однако достичь профессиональных успехов все же возможно, просто нужно проявить изобретательность и творчески подходить к любому делу. Не спорьте с руководством: критические замечания в ваш адрес вполне возможны, и их стоит принять во внимание.

Стрелец

Велика вероятность серьезных финансовых проблем. Откажитесь от рискованных поступков и сомнительных сделок, покупки тоже лучше отложить. Общение с деловыми партнерами складывается непросто, на переговорах недопустимы проявления фамильярности и нарушение традиций. Не стоит в этот день приступать к работе над сложными проектами, лучше сосредоточиться на решении повседневных задач.

Близкие люди смогут многое сделать для вас, если вы расскажете о проблемах, с которыми столкнулись. Старайтесь не замыкаться в себе, проявляйте внимание к любимому человеку и друзьям: общение с теми, кто вам небезразличен, пойдет только на пользу.

Козерог