Анастасия Решетова умилила фанатов фото с пятимесячным сыном

Ратмирчику уже 5 месяцев! Правда на фото только 4, но я его выбрала неспроста - мы здесь ооочень похожи!)) Получается уже почти полгода назад я родила этого мужичка, а до сих не могу в это поверить и на него наглядеться 🤷🏽‍♀️😅))