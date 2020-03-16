Анастасия Решетова умилила фанатов фото с пятимесячным сыном

Модель Анастасия Решетова показала поклонникам своего пятимесячного сына Ратмира. Ребенка рэпера Тимати в симпатичном голубом комбинезоне и черной шапочке девушка держит на руках.
Ратмирчику уже 5 месяцев! Правда, на фото только 4, но я его выбрала неспроста — мы здесь очень похожи! Получается, уже почти полгода назад я родила этого мужичка, а до сих не могу в это поверить и на него наглядеться,
— восторгалась в подписи к снимку молодая мама.
Поклонники модели разделили ее радость и отметили, что сходство с малышом на лицо.