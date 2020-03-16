Пн, 16.03.2020
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Анастасия Решетова умилила фанатов фото с пятимесячным сыном

Тимати и Анастасия Решетова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Модель призналась, что до сих пор не может налюбоваться на свое чадо, пишет Пятый канал.

Модель Анастасия Решетова показала поклонникам своего пятимесячного сына Ратмира. Ребенка рэпера Тимати в симпатичном голубом комбинезоне и черной шапочке девушка держит на руках.

Ратмирчику уже 5 месяцев! Правда, на фото только 4, но я его выбрала неспроста — мы здесь очень похожи! Получается, уже почти полгода назад я родила этого мужичка, а до сих не могу в это поверить и на него наглядеться, 

— восторгалась в подписи к снимку молодая мама.

Поклонники модели разделили ее радость и отметили, что сходство с малышом на лицо.

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