ВИДЕО ⟩ Животный бизнес по-маардуски: больные щенки и жестокое обращение
В сегодняшнем выпуске передачи «Kuuuurija» на русском языке выяснится, действительно ли неподалеку от города Маарду действует так называемая собачья фабрика.
Всю жизнь жительница Южной Эстонии мечтала об английском бульдоге. Но когда женщина его нашла, купила за огромные деньги и привезла домой, то кроха оказался больным. Жительница Пыльва подозревает, что наткнулась на фабрику щенков.
Смотрите выпуск передачи «Kuuuurija» на русском языке на портале Limon.ee.