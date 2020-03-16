ВИДЕО ⟩ На борту самолета побили намеренно чихающих пассажиров

Компания пассажиров отказалась надевать маски для защиты от коронавируса Covid-19. После того как окружающие начали возмущаться, те стали намеренно чихать. Тут же на «заразных» накинулись соседи по самолету. Сотрудники полиции в защитных костюмах с трудом смогли прорваться к шутникам и остановить массовую драку.