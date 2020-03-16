БЛОГ LIMON.EE ⟩ Заглянуть в пирамиды: власти Египта запустили онлайн-туры в гробницы

Коронавирус шагает по Европе семимильными шагами. 12 марта в Эстонии было объявлено чрезвычайное положение. А это значит, что каждый житель нашей страны, у которого есть такая возможность, должен постараться ограничить свои контакты и не покидать дом без особой надобности. У меня такая возможность имеется: начальство настоятельно порекомендовало мне и моим коллегам работать дома, контактное обучение в университете отменили до дальнейших распоряжений...
Сегодня медиапространство в буквальном смысле кипит от пугающих новостей: иной раз страницу обновлять не захочется. Поэтому в Limon.ee было принято решение завести небольшой блог, в котором можно было бы рассказать об интересных вариантах досуга, вкусных блюдах, которые каждый может приготовить дома, да и просто иногда делиться хорошими новостями!
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