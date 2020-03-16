ЭКСПЕРИМЕНТ ОТ LIMON.EE ⟩ Чем заняться во время эпидемии дома, чтобы не сойти с ума от скуки

Коронавирус шагает по Европе семимильными шагами. 12 марта в Эстонии было объявлено чрезвычайное положение. А это значит, что каждый житель нашей страны, у которого есть такая возможность, должен постараться ограничить свои контакты и не покидать дом без особой надобности. У меня такая возможность имеется: начальство настоятельно порекомендовало мне и моим коллегам работать из дома, контактное обучение в университете отменили до дальнейших распоряжений...